Pd,Del Rio: non si puo’ guidare a colpi di maggioranza.La leader si faccia aiutare

Sulmona,11 settembre- : Gli addii al Pd iniziano a non essere più un fatto isolato. Che succede? “Quando qualcuno se ne va – risponde alla domanda di Repubblica il senatore Graziano Delrio – bisogna sempre porsi delle domande, non rallegrarsi o pensare semplicemente che sta sbagliando. Certo è un errore abbandonare un grande partito popolare, che è l’unico strumento per fare le riforme e cambiare il Paese, ma credo anche che il gruppo dirigente debba interrogarsi sul perché di questi adii e quali sono gli antidoti. Se c’è del disagio, occorre entrarci dentro e capire cosa si può fare per evitare che continui. La stessa segretaria penso si renda conto che per tenere insieme il Pd serve più ascolto dei territori, più attenzione alle diverse sensibilità e più capacità di mediazione positiva”. L’elezione di Schlein, sottolinea Delrio, “nasce da un desiderio di cambiamento. E anche se io non l’ho votata credo che tutti dobbiamo aiutarla a riformare il partito e ad elaborare un progetto per il Paese. Ma ci si riesce solo se lo si fa insieme, capendo anche le ragioni degli altri e non dando l’idea che nel Pd si decide a colpi di maggioranza”