 Sulmona: è morto Michele Del Signore

Sulmona, 9 settembre– Da tempo lottava contro una grave malattia eppure si era sempre battuto con serenità e tanta tenacia nella convinzione di potercela fare. Poi stanotte il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Michele Del Signore,76 anni, personaggio assai noto e popolare in città per i suoi trascorsi di amministratore comunale ( Consigliere e assessore) ma soprattutto per la sua fede,convinzione e coerenza nella sinistra prima del Pci,Pds e ultimamente nel Pd.

Persona umanamente sipatica,assai conosciuta e soprattutto un convinto difensore della sua città ( Sulmona) e del suo territotrio (centro Abruzzo)