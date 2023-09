Pratola: tutto pronto per il nuovo anno scolastico e soprattutto all’ITI “Da Vinci” la qualità degli strumenti per una didattica laboratoriale

Pratola Peligna,8 settembre– – In occasione dell’incontro dei genitori delle Prime classi dell’ITI “Da Vinci” con la Dirigente Scolastica Luigina D’Amico, sono stati riaperti i laboratori di Meccanica, di Meccatronica e di Robotica, finalmente di nuovo a disposizione degli studenti, e per oggi visitabili anche dalle famiglie dei neo-iscritti.

Un momento emozionante che premia l’impegno, la fatica, la tenacia di chi non ha mai smesso di crederci, come il prof. Salvatore Buccilli ed il suo staff tecnico, della Dirigente Scolastica, di tanti docenti, delle Istituzioni, ed in particolare della Provincia, che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato insperato in tempi così brevi!

L’ITI torna ad offrire agli studenti del territorio tutte le numerose dotazioni e i sofisticati macchinari utili per attivare e praticare una didattica laboratoriale ed esperienziale, attraverso l’autorevole guida di docenti esperti ed una progettualità avanzata ed al passo coi tempi!

Perché la scuola è anche questo: comunità, condivisione di valori, partecipazione emotiva!”