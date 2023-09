“NovecentoContemporaneo. Connessioni alla Pinacoteca Italo Picini”

Continua la rassegna con una visita guidata sulla pittura del Maestro sulmonese

Sulmona, 8 settembre Con una visita guidata sul tema “La pittura di Italo Picini: primato del sentimento e sofferenza dellaforma”continua “NovecentoContemporaneo”, la rassegna promossa dal Laboratorio d’arte MAW nella Pinacoteca che ospita i dipinti del Maestro sulmonese scomparso nel 2016.

Dopo la mostra di Giovanni M. Cantelmi KTM, classe 1999, che con “ImPerfect” ha messo in dialogo l’umanità della sua Sulmona con le vite ‘spostate’ degli anni del dopoguerra dipinte da Picini, il segno di questo artista dissonante e profondo sarà protagonista del nuovo appuntamento, domenica 10 settembre alle ore 11, in una inedita matinée tra le opere dell’importante collezione esposta nello spazio museale di Via Mazara. Un viaggio conoscitivo attraverso gli oltre 100 “pezzi” che documentano le tappe e gli snodi importanti della ricerca piciniana che il pubblico potrà ripercorrere con la guida esperta della storica dell’arte Mariassunta Ciccarelli e di Italia Gualtieri, co-curatrice del MAW e ideatrice della Rassegna.

Pittore tra i più significativi dell’Abruzzo moderno, Italo Picini ci ha consegnato un lascito il cui valore storico-culturale è indissolubilmente legato alla dimensione intrinseca della sua arte, esemplare della sensibilità e dei percorsi che connotarono la pittura figurativa del secondo Novecento. Sempre protesa nell’espressione partecipata delle dure condizioni della sua terra e, insieme, dei temi più gravi della sua epoca, nella continua tensione, nondimeno, della ricerca formale, la sua opera raggiunge il nostro sguardo stimolando ancora oggi letture e confronti in molteplici direzioni.

La visita, ad ingresso gratuito, è un’iniziativa resa possibile grazie alla disponibilità della Provincia dell’Aquila e alla collaborazione di Archeoclub d’Italia- sede di Sulmona, gestore della Pinacoteca.

Info e prenotazioni: 3339733773 info@mawlab.org

La Pinacoteca

La Pinacoteca Provinciale Italo Picini è ospitata all’interno dello storico Palazzo Ricciardelli, oggi Palazzo della Provincia, dimora gentilizia sita nel centro antico di Sulmona. Inaugurata nel novembre 2019, si è costituita nel 2004 grazie alla donazione alla Provincia dell’Aquila di un corpus di 100 dipinti del maestro Italo Picini (1920-2016). Artista abruzzese attivo sulla scena della pittura italiana del Secondo Novecento, Picini ha espresso un’arte fortemente contestualizzata nel territorio che rappresenta del quale ha rievocato le sofferenze del dopoguerra, il dramma dell’emigrazione, la fatica nei campi. Soggetto elettivo delle sue opere sono le ‘popolane’ e i bambini e gli adolescenti, rappresentati con un tratto veloce che evidenzia i volti volutamente imperfetti e deformati nella monumentale imponenza dei corpi femminili o nella gracilità delle giovani figure, protagonisti e sconfitti della modernità.

La Pinacoteca è attualmente gestita dalla sezione di Sulmona di Archeoclub d’Italia. Info: 3925942916, archeosulmona@gmail.com

Il Laboratorio d’Arte MAW

Il MAW è uno spazio indipendente creato nel 2014 da un gruppo di artisti e di operatori culturali con l’obiettivo di promuovere e divulgare i linguaggi dell’arte contemporanea e di sostenere la produzione creativa. Il nome rende omaggio al duplice obiettivo della galleria che vuole esplorare gli aspetti sia teorici che pratici legati alle espressioni artistiche della contemporaneità. MAW esercita un’attività espositiva con mostre, rassegne, concorsi, miranti anche a promuovere i talenti del territorio in cui opera. Si dedica ad attività culturali e formative attraverso corsi, laboratori e incontri in collaborazione con artisti, esperti e istituzioni culturali e accademiche.

Dal 2018 lo spazio è inserito nella rete “Luoghi del contemporaneo” creata dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.