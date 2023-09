Giovedì torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona,5 settembre– Passata la parentesi feriale il Consiglio regionale abruzzese riprende la propria attività per iniziare la corsa finale verso la conclusione della legislatura. Infatti in Abruzzo si tornerà al voto per le regionali la prossima primavera. L’Assemblea è stata convocata per giovedì 7 settembre, alle ore 11, nell’Aula Consiliare “Spagnoli”.

All’ordine del giorno la discussione di alcuni documenti politici come l’interrogazione a firma del consigliere Pettinari recante “Crisi aziendale – Conad centro commerciale Pescara Nord di Città Sant’Angelo”; interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante “Ritardi nella attivazione della Struttura Residenziale per disabili privi di sostegno familiare “La Dimora” a Teramo”; interpellanza del consigliere Pietrucci recante “Criticità emerse ed azioni di contrasto Rems di Barete”; interpellanza presentata dalla consigliera Stella riguardante “Chiarimenti in merito alla soppressione di cani all’interno del Canile sanitario di Città Sant’Angelo”.

Il Consiglio dovrà poi occuparsi della interpellanza iniziativa del consigliere Paolucci recante “Rete di emergenza urgenza nelle aree interne della provincia di Chieti”. Successivamente, sarà esaminato il progetto di legge “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale dell’8 agosto 2023 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025) e la legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l’esercizio 2022)”.