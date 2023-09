Pratola Peligna: l’Aula magna Falcone e Borsellino riapre le porte

Pratola Peligna, 1 settembre– 𝐼𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑎𝑢𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑙 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜! Con enorme soddisfazione e con grande gioia di tutta la popolazione scolastica, la suggestiva e spaziosissima aula Magna “Falcone e Borsellino”, dopo un anno di fermo, riapre le porte, per riaccogliere di nuovi studenti e docenti, per attività didattiche, per eventi di aggregazione e di socialità condivisa.

Insieme all’Aula magna sono agibili e fruibili tutti gli spazi laboratoriali dell’ITI “Da Vinci” nel pieno finalmente della sua funzionalità, tranne che per la palestra, per cui si sta trovando comunque una celere soluzione.

Questa mattina, scelta voluta e perseguita dalla Dirigente Scolastica Luigina D’Amico, si riunisce in questo luogo-simbolo il primo Collegio dei docenti, in apertura dell’anno scolastico 2023/2024, perché, dopo i tanti ostacoli, si torni a lavorare proficuamente e serenamente.