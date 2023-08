Sulmona, voglia di puntare in alto

Sulmona,4 agosto– – Le favorite restano pur sempre Teramo e Giulianova. Ma nel prossimo campionato di Eccellenza, anche il Sulmona proverà a recitare un ruolo da protagonista. I biancorossi potranno essere senza dubbio una delle possibili outsider. Preparazione iniziata agli ordini di Antonio Mecomonaco. Il presidente Oreste De Deo però per la prossima stagione non si sbilancia: «Il campionato di Eccellenza anno dopo anno diventa sempre più difficile. Non sarà facile, ma ci proviamo. La squadra sulla carta è stata ulteriormente rinforzata. Proviamo a fare un buon campionato, quello è il nostro obiettivo.» Sul mercato c’è piena soddisfazione da parte del presidente: «Per il momento siamo a posto così. Poi nel mercato mai dire mai».

Il Sulmona è sceso in campo giovedì al Pallozzi, nel corso di un allenamento congiunto contro il Giugliano. I campani si apprestano ad affrontare il campionato di serie C. E hanno scelto Rivisondoli come sede del ritiro. I biancorossi al cospetto di un’avversaria di categoria superiore non hanno affatto demeritato, uscendo sconfitti per 3-1. È stata l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti: Palestini, Gentile, Di Gianfelice. Oltre a Venditti, classe 2006 proveniente dalla primavera del Pescara. Inizio sorprendente per gli ovidiani, capaci di portarsi in vantaggio con Martin Blanco al 6’. Poi è Marotta a pareggiare i conti per il Giugliano al 23’. Gli uomini di Di Napoli crescono di intensità e raddoppiano al 31’ con Giorgione. Nella ripresa c’è spazio per il 3-1 finale. Rete firmata da Stabile al 32’, sulla ribattuta di un calcio di rigore. Visibilmente soddisfatto Antonio Mecomonaco: «E’ stato sicuramente un buon allenamento, che però non fa testo. In queste partite amichevoli non si è mai al 100%. Siamo contenti perché abbiamo cercato di giocare sempre, contro una squadra di due categorie superiori. Dobbiamo continuare su questa strada.» Sulla prossima stagione Mecomonaco resta con i piedi per terra: «Noi partiamo con grande umiltà, sappiamo quello che abbiamo fatto e sappiamo come stiamo lavorando. Poi sarà il campo a dire chi sarà la più forte. Noi dobbiamo essere ambiziosi. Ma la prima cosa da fare subito è mantenere la categoria. E poi fare altro».

Sul mercato per il tecnico non ci sono particolari esigenze: «In questo momento siamo con questi ragazzi. Poi con la società ci siamo promessi di sentirci dopo la preparazione. La società non si è mai tirata indietro per queste cose. Io in questo momento sono contento dei giocatori che ho». Anche il tecnico del Giugliano Raffaele Di Napoli ha tratto indicazioni positive dal match: «Sono contento perché venivamo da carichi di lavoro importanti. Oggi la squadra si è fatta trovare pronta. Faccio i complimenti ai ragazzi perché non era semplice. Poi di fronte abbiamo trovato una squadra che era abbastanza agguerrita. Una buona squadra, che mi è piaciuta per l’intensità che ci ha messo. Abbiamo fatto un buon test, i ragazzi sicuramente vanno elogiati». Il Giugliano riparte dalla splendida stagione da neopromossa, che li ha visti sfiorare addirittura i play-off: «Abbiamo alzato un po’ il livello di qualità. Noi proporremo e cercheremo di fare lo stesso campionato dell’anno scorso. Abbiamo proposto per un periodo del campionato un buon calcio, i miei ragazzi l’anno scorso hanno fatto qualcosa di straordinario. Peccato che non siamo riusciti per la classifica avulsa a centrare i play-off. E’ normale, nella vita noi siamo tutti un po’ ambiziosi, incominciando dalla mia proprietà, me e i miei ragazzi. Abbiamo scelto giocatori ambiziosi e cercheremo sicuramente di migliorare la classifica dell’anno scorso».

Sabato sarà di nuovo amichevole per l’Ovidiana, che riceverà sempre al Pallozzi l’Angizia Luco. Il nuovo Sulmona sta prendendo forma.

