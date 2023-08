San Benedetto, il nuovo corso inizia da Campo di Giove

CAMPO DI GIOVE – Un nuovo corso. Ma da iniziare nel segno della tradizione. La location di Campo di Giove, scelta per il ritiro del nuovo San Benedetto Calcio, non è affatto casuale. Proprio qui la Sambenedettese degli anni d’oro, quella di Ferruccio Zoboletti, era solita svolgere il ritiro negli anni Ottanta. Speriamo sia di buon auspicio per la stagione calcistica che prenderà il via all’incirca tra un mese. Intanto il presidente Vittorio Massi il primo obiettivo l’ha già raggiunto: quello di restituire un futuro al calcio a San Benedetto del Tronto. La Samb di Roberto Renzi è infatti prossima al fallimento. Come era del resto facilmente prevedibile, la Covisod ha bocciato la domanda di iscrizione al campionato di serie D. Così resterebbe solo la San Benedetto Calcio, che giocherà le sue partite casalinghe al Riviera delle Palme. «Il mio amore per San Benedetto è accresciuto. Ben venga quello che arriverà.», sottolinea Massi. E sull’obiettivo stagionale, il presidente non ha dubbi: «Una volta che hai creato questa struttura devi portarla via dalla serie D. Noi abbiamo fatto un’ottima campagna acquisti. Max Fanesi e il direttore sportivo De Angelis hanno creato un’ottima squadra». Il ds Stefano De Angelis ha voluto fare il punto sul mercato: «Siamo a buon punto. Questo è il quarto giorno di ritiro, stiamo lavorando bene. A livello di organico manca qualcosina, prenderemo un altro attaccante. È un progetto nuovo, c’è grande entusiasmo da parte della società. Solo per il nome di San Benedetto si deve cercare di fare un campionato importante».

Mercoledì la formazione del tecnico Maurizio Lauro è stata impegnata in un test contro la Folgore Delfino Curi Pescara, squadra che milita nel campionato di Eccellenza abruzzese. Per la cronaca l’incontro è terminato 2-0 in favore dei rossoblù. Una rete per tempo. La prima ha portato la firma di Scimia al 40’ con un colpo di testa. Al 30’ del secondo tempo è stato Pietropaolo a chiudere i conti. Lauro ha optato per un 4-3-3, con Arrigoni faro del centrocampo e in avanti il tridente Chiatante, Tomassini, Alessandro. Al termine del match il tecnico è parso soddisfatto della prova dei suoi: «Una bella prestazione. Un test molto attendibile anche perché loro sono una squadra più avanti di noi nella preparazione, giovane e ben organizzata. Abbiamo sofferto un po’ fisicamente in alcuni momenti. Poi con il palleggio abbiamo fatto buone cose. Indicativamente stiamo lavorando su questo modulo». Sulla stagione che verrà Lauro non si è voluto sbilanciare: «Sarà un campionato difficile. L’obiettivo è quello di far bene e portare tanto entusiasmo alla città di San Benedetto. Che è un po’ sofferente per situazioni societarie problematiche. Strada facendo vedremo l’obiettivo, per crescere partita dopo partita». Dunque vietato fare proclami. Ma è lecito puntare in alto. Del resto se ti chiami San Benedetto, non puoi di certo passare inosservata.

SAN BENEDETTO CALCIO (4-3-3) primo tempo: Coco, Zoboletti, Pezzola, Sirri, Orfano, Arrigoni, Barberini, Scimia, Chiatante, Tomassini, Alessandro.

Secondo tempo: Pinto, Zoboletti (Pietropaolo), Pezzola (Tsechoev), Sbardella, Pagliari, Arrigoni, Thiaw, Barberini (Evangelisti), Buonavoglia, Tomassini (Diop), Alessandro (Battista). All.: Maurizio Lauro

FOLGORE DELFINO CURI PESCARA (3-4-3) : Calore, Sabatini, Bocchio, Gobbo, Rossi, Greco, Martella, Scotti, Olivi, Di Giovacchino, Salvatore. A disp.: Candeloro, Costanzo, Tondo, Lupo, Paolilli, D’Andrea, Tenaglia, Corsini, Cecamore, Menna, Ascani, Fizzani, D’Arcangelo, Cattafesta. All.: Guglielmo Bonati

Marcatori: 40’pt Scimia, 30’st Pietropaolo

Daniele Rossi