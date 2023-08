Anversa: “Obiettivo natura” ,al via un fotocontest nella Riserva  Oasi Wwf ‘Gole del Sagittario’

Anversa degli Abruzzi, 1 agosto-A partire da oggi, 1° agosto, la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi, dà il via al Contest fotografico “Obiettivo Natura“. La maratona fotografica è dedicata a Lisa Briganti, una giovane di Carpineto Romano, nel Lazio, venuta a mancare improvvisamente nel 2020 all’età di 16 anni. Lisa amava la natura e il suo “Obiettivo” era lavorare per contribuire a costruire un mondo in cui le parole sostenibilità ed equità fossero davvero alla base delle politiche e gestione dei territori. I suoi amici hanno raccolto in eredità questo sogno costituendo l’Associazione Mondo Futuro, che nel 2021 ha incontrato il WWF Italia e scelto la Riserva e Oasi WWF Gole del Sagittario come custode della memoria di Lisa.

“Ogni anno presso le Sorgenti di Cavuto celebriamo Lisa con una giornata piena di attività a lei dedicate – dichiara Sefora Inzaghi, direttrice dell’Area Protetta– e quest’anno insieme a Mondo Futuro abbiamo pensato di farlo con il fotocontest Obiettivo Natura, vuole essere un invito a guardare la Natura con gli stessi occhi e lo stesso cuore di una giovane adolescente piena di sogni, stupore e meraviglia e profondo impegno civile così come lo era Lisa”.

Per la partecipazione al Contest gli autori dovranno far pervenire le fotografie, entro e non oltre il 31/08/2023, via posta elettronica (anche tramite piattaforme per l’invio di file di grandi dimensioni) all’indirizzoriservagolesagittario@gmail.com

Saranno ammesse al Contest esclusivamente le opere fotografiche inedite i cui contenuti dovranno rispondere esclusivamente all’oggetto del contest, ovvero foto a tema natura.

La fotografia potrà essere realizzata sia con macchina fotografica che con smartphone rispondendo alla caratteristiche inserite nel Regolamento consultabile all’indirizzo https://www.riservagolesagittario.it/eventi/2774/

La partecipazione al contest, spiegano i promotori, è gratuita. Possono partecipare tutti, ma per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale. Per ogni partecipante è consentita la partecipazione con una sola fotografia. Le fotografie che arriveranno entro i termini prestabiliti saranno oggetto di preselezione. Il soggetto organizzatore istituirà un comitato di selezione – formato dal Fotografo Naturalista Matteo Ferretti, un rappresentante della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario, e da un rappresentante dell’Associazione Mondo Futuro.

I premi in palio sono messi a disposizione dall’Associazione Mondo Futuro: 1° PREMIO: Samsung SMT503NZAAEUE, Tablet 10.4” 32 GB Galaxy Tab A7 2022, Wifi GREY; 2° PREMIO: SAMSUNG SMT220NZAAEUE, Tablet 8.7” 3GB 32B Galaxy TAB A/Lite wifi GREY; 3° PREMIO: Trevi =TF300, Smart watch 1.32” T-Fit 300 Call.