Il fascino delle notti scannassi

Scanno,5 agosto– Dopo un percorso tra rocce imponenti, in una natura dai colori splendenti, oasi di serenità quasi irreale nel momento attuale, appare Scanno nel cuore d’Abruzzo, racchiuso in splendido scrigno quale gioiello pregiato; sembra un borgo fatato. Montagne innevate, consuetudini, costumi tradizionali, gastronomia prelibata, prodotti artigianali, monili d’alto pregio espressione di raffinata gioielleria d’ancestrale, inimitabile maestria. Nel caratteristico centro storico Il tempo si è fermato: tutto evoca il meraviglioso passato. Il lago, stupendo smeraldo naturale, nel fulgore dei fuochi artificiali è spettacolo eccezionale. Immagine d’un paesaggio incantato che il progresso non ha cancellato.

È stata un’estate nella quale, purtroppo, protagonista è stata l’emergenza causata dal Coronavirus la quale ha condizionato le mete per trascorrere le villeggiature. Quest’anno protagoniste sono state le località montane le quali hanno visto la presenza di molti turisti. Scanno è una di esse, borgo vetusto, il quale si conferma essere una della mete del turismo estivo ed invernale fra le più gettonate della regione Abruzzo. Abbiamo riscoperto i luoghi del nostro territorio, le nostre radici secolari, la loro bellezza, fascino, millenaria identità. Il mese di agosto ha visto il boom di turisti in molti paesi dell’Abruzzo grazie anche ad una valida promozione turistica regionale. Anche noi abbiamo avuto il desiderio di tornare ancora una volta a Scanno, per vivere nuove emozioni.

Siamo giunti all’imbrunire e, percorrendo la strada che costeggia il lago , siamo rimasti ancora una volta attratti da un ennesimo tramonto sul lago. Il silenzio interrotto dal soffio del vento ha generato nuove emozioni. La notte presenta il paese ancor più affascinante e, vederlo pieno di turisti, fa piacere in quanto la loro presenza suggella l’affermazione dell’imprenditoria locale e della tradizione della popolazione scannese. Strade, piazze, vicoli, fontane antiche, negozi, botteghe artigianali, oreficerie, sono il mosaico del borgo d’Abruzzo. Il panorama del paese impreziosito dalla notte, rischiarata dalla luce della luna e dell’illuminazione pubblica, suscita emozioni straordinarie. In questo paese si vivono emotività particolari, istanti affascinanti.

È collocato vicino il parco nazionale d’Abruzzo; Scanno è insito nei borghi più belli d’Italia. Chiunque giunge a Scanno non può non tornarvi in quanto s’instaura un legame con il paese indissolubile. Scanno ha anche musei nei quali sono custodite le identità millenarie della popolazione scannese. Da ricordare il costume femminile il quale ha origini antichissime. Molti gli appuntamenti di cultura, tradizione, fra i quali il Premio Scanno e lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul lago che, da qualche anno, purtroppo non ha luogo. Scanno è stato immortalato da molti fotografi i quali sono giunti nel paese per immortalarlo con il loro estro e professionalità fotografica. Il paese è famoso in tutto il mondo e da sempre è meta turistica anche di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione. Scanno ha panorami incantevoli, arte secolare, palazzi storici, ed è collocato in un’oasi di natura incontaminata, nella quale si vivono vacanze indimenticabili. Le notti scannesi e sempre un mosaico d’istanti straordinari; si attende sempre il tramonto per vivere una nuova notte ricca di fascino, emozioni. Scanno è secolare beltà nella modernità.

Andrea Pantaleo