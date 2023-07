Sulmona, è il giorno della Giostra

Sulmona,29 luglio- Si alza il sipario sulla XXVII edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona che,oggi, sabato 29 luglio, e domani domenica 30 luglio, vedrà impegnati i sette Borghi e Sestieri cittadini nelle gare per la conquista del palio, il drappo della vittoria che quest’anno porta la firma dell’artista Luna Berlusconi.

Il programma della rievocazione storica, ormai parte integrante del tessuto culturale della città di Ovidio, è quello consolidato nel suo quasi trentennale percorso. Alle 16, dal piazzale della Cattedrale di San Panfilo, partirà sarà il corteo storico degli oltre quattrocento figuranti in abiti rinascimentali. Da qui percorrerà tutto Corso Ovidio, per poi fare il suo ingresso in Piazza Maggiore, teatro delle gare cavalleresche. Novità di quest’anno: il corteo sarà aperto da una nutrita delegazione di tutti i rioni del Palio del Niballo di Faenza, in segno di vicinanza e rispetto non solo agli amici faentini, ma anche a tutta l’Emilia Romagna, duramente provata dalle alluvioni.

Alle 17:30, è previsto l’inizio delle gare nella splendida piazza cittadina, straordinario scenario che solo la Giostra sulmonese può vantare. Oggi in programma le prime sette sfide eliminatorie. Nel campo di gara tornerà ad esibirsi anche un drappello di 13 carabinieri a cavallo. I cavalieri tra cui tre amazzoni e altrettanti destrieri, arrivati da Roma, dal 4° Reggimento carabinieri a cavallo, apriranno in piazza la storica cerimonia. Alle ore 16.30, cavalli e cavalieri dell’Arma, in uniforme storica e gualdrappe, “ridaranno vita” alla battaglia d’Indipendenza del 30 aprile 1848.

Oggi pomeriggio, dalle 18, gli stessi carabinieri allestiranno, in piazza XX Settembre, il“battesimo della sella”, che già lo scorso anno ha richiamato molti bambini, desiderosi di salire per la prima volta a cavallo. Ma, anche i più grandi, se lo vorranno, potranno provare l’emozione di cavalcare un puledro del famoso Reggimento. Inoltre, domenica, 30 luglio, arriverà a Sulmona un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura «XXVII EDIZIONE GIOSTRA CAVALLERESCA – RIEVOCAZIONE STORICA».Nello stesso giorno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito dalle ore 15 alle 20.00 in Piazza del Carmine. Intanto cresce l’attesa per l’arrivo della madrina di questa edizione: Ornella Muti, che vestirà i panni della Regina Giovanna d’Aragona, principessa di Sulmona. Già da domani sera sarà in città per respirare un po’ di aria di Giostra e provare l’abito, realizzato per lei dallo stilista Alessandro Pischedda. Domenica la Muti incontrerà il sindaco della città e assisterà al passaggio del corteo dal plateatico del palazzo dell’Annunziata, per poi unirsi alla sfilata fino in piazza Maggiore per assistere alle gare e consegnare il Palio al vincitore.