La legge regionale a sostegno dei pazienti oncologici per l’acquisto di parrucche non è incostituzionale

la soddisfazione dei consiglieri Biasioli e Scoccia

Marianna Scoccia

Sulmona, 28 luglio– “Vogliamo rendervi partecipi di una vicenda a lieto fine. Ricorderete come nel giugno 2020, presentammo un progetto di legge finalizzato al riconoscimento di un contributo economico all’acquisto di parrucche e altri trattamenti per i pazienti oncologici, oltre all’istituzione di una banca dei capelli, al fine di favorire la cultura della donazione. Una legge poi sostenuta da tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale”.Lo hanno annunciato oggi i Consiglieri regionali Marianna Scoccia e Antonio Biasoli che si erano fatti promotori dell’9niziativa legislativa

“Dopo essere rimasta a lungo intrappolata nelle maglie della burocrazia regionale, anche dopo la sua approvazione, la legge in questione- hanno spiegato i due csiglieri- era stata impugnata dal Governo in quanto, a fronte del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, sarebbe stato impossibile finanziare prestazioni al di fuori dei livelli essenziali di assistenza.

La legge prevedeva per i pazienti sottoposti a chemioterapia: l’acquisto di parrucche, la dermopigmentazione e il trucco permanente, i caschetti refrigeranti, ma anche la “banca dei capelli” per radicare la cultura della donazione oltre ad altri sostegni come l’attività di ascolto e sostegno per i pazienti e la partecipazione delle associazioni

Antonio Biasoli

Poco fa ci è pervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, che riconosce la piena legittimità del sostegno economico. La sentenza n. 176/2023, depositata qualche ora fa, riconosce le ragioni della Regione Abruzzo. Riportiamo testualmente: «Si tratterebbe, quindi, di prestazioni afferenti “al settore sociale e della vita di relazione degli individui”, che non configurerebbero “un livello di assistenza sanitaria supplementare” precluso alle Regioni soggette a un Piano di rientro. L’intervento normativo avrebbe dunque coerentemente posto i relativi oneri finanziari a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e non della Missione 13 (Tutela della salute), senza distogliere né ridurre le risorse destinate al Piano di rientro e, quindi, alla sanità».

Ora, dopo tanto tempo perso, la sfida sarebbe di fare in modo che gli avvisi per il finanziamento (che dovrebbero essere già pronti da come ci era stato riferito) siano pubblicati al più presto per rendere la legge esecutiva già nel 2023, altrimenti sarà rifinanziata per l’anno 2024. Ribadendo tutta la nostra soddisfazione per questa conquista di civiltà, ci auguriamo che la Giunta Marsilio ora si attivi celermente per l’erogazione dei contributi.

Vogliamo ringraziare tutte le associazioni che ci sono state vicine, l’associazione “I colori della vita”, poiché da sempre è impegnata nel supporto ai pazienti in cura oncologica, in particolar modo le donne che vivono la calvizie indotta come uno stigma sociale, e perché non ha mai smesso di portare avanti questa battaglia sollecitandone l’iniziativa e la difesa, il dott. Ennio Orsini per il fattivo contributo. Un ringraziamento- hanno concluso Scoccia e Biasoli- ci sentiamo di farlo inoltre alla direzione del servizio legislativo della Regione Abruzzo e all’Avvocatura per questo risultato”.