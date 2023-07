Sulmona: Pnrr, in porto sette progetti per oltre 576 mila euro

Sulmona, 28 luglio– In data odierna si è conclusa la contrattualizzazione di tutti i sette progetti a valere sul PNRR in materia di digitalizzazione, per un finanziamento totale di 576.160,00 euro.

Il Comune di Sulmona è tra i primi ad aver portato a termine gli affidamenti di tutti gli avvisi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso che sono stati prorogati dalla medesima Presidenza i termini di contrattualizzazione per numerosi avvisi. Il Comune non ha utilizzato i tempi di proroga proprio per aver effettuato gli affidamenti secondo i tempi stabiliti all’origine.

Si passa ora alla fase dell’esecuzione, nell’auspicio di poter liberare al più presto le economie di spesa. Il totale delle economie di spesa realizzate è di 391.330,00 euro di cui il Comune si avvarrà in futuro per altri progetti, sempre attinenti alla digitalizzazione.

“Un importante risultato, quello conseguito, con la contrattualizzazione dei sette progetti che una volta realizzati saranno di ulteriore fondamentale supporto alle attività amministrative. Come pure consistenti sono le economie di spesa ottenute. Un esito questo del quale bisogna essere grati al lavoro svolto, con impegno, competenza e celerità, dagli uffici della Segreteria Generale del Comune”. Lo ha dichiarato il Sindaco Gianfranco Di Piero.