Giostra: “ Sulmona in concerto” domani iniziativa organizzata dal Sestriere di Porta Filiamabili

Sulmona, 22 luglio- .L’evento si terrà domenica 23 luglio alle ore 20:30,nel verde di Largo Mazara e vedrà l’intervento di sette cantanti di Sulmona, alcuni storici, che riproporranno significative canzoni principalmente degli anni 60-70 che, fra i vari generi musicali, hanno visto la nascita di una nuova figura che è quella del cantautore.È prevista anche la partecipazione di due ospiti d’onore: il maestro Francesco Mammola e la cantante Francesca Cocco.Il primo, originario di Pescocostanzo, nonostante la giovane età è un virtuoso mandolinista tra i migliori dieci al mondo e per questo fra i più ricercati e ambiti in campo nazionale e internazionale.La seconda, giovanissima sulmonese, ha conquistato, con il nome d’arte Alaska, il diritto a partecipare a SanremoGiovani del prossimo autunno e domenica presenterà il suo primo singolo inciso, di cui è anche autrice.La serata, ricca di altre sorprese, sarà presentata da Azzurra Fauci e da Lipa.Durante l’evento sarà funzionante uno stand gastronomico, per i tavoli le prenotazioni sono

obbligatorie