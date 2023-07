Mario Maiorano “ Autentico ambasciatore della cultura del nostro territorio”

Così si legge, tra l’altro ,nel riconoscimento che i giovani del Centro Studi hanno voluto consegnare a fine serata allo studioso e artista sulmonese capace di trasmettere “ con profonda sensibilità,ironia e una sottile vena espressiva” un messaggio che tanto piace alla gente .E’ stata inaugurata a Bgnara in questo modo la prima serata dell’edizione 2023 della rassegna “ Libri sotto le stelle”

Mario Maiorano

Bugnara,22 luglio– Si è conclusa ieri la prima serata bugnarese dedicata alla cultura. La rassegna letteraria “Libri sotto le stelle” ha tagliato il nastro della seconda edizione con un ospite dalla spiccata ironia, Mario Maiorano. L’artista, nato a Sulmona il 17 aprile di qualche anno fa, da puro autodidatta, coltiva le arti figurative, con particolare interesse per il disegno satirico e la caricatura.

I suoi primi lavori appaiono sulle edizioni locali dei quotidiani “Il Tempo” e “Il Messaggero” e sulle pagine di altri periodici: “Business”, “La Gazzetta Peligna”, “Il Foglio”. Approda alla ribalta nazionale nel 1981, quando inizia la collaborazione con “Panorama” e “La Repubblica” (“Satyricon”), accanto a nomi di prestigio quali Forattini, Altan, Bucchi, Vauro, Ellekappa, Passepartout, Giannelli. Fumetti, Satira e arte saranno i protagonisti indiscussi della serata. L’incontro, ha visto la partecipazione del presidente del centro studi Matteo Servilio e del sindaco di BugnaraDomenico Taglieri.

“Oggi diamo il via alla seconda edizione di “Libri sotto le stelle” ideata dal Centro Studi Nino Ruscitti. Ringrazio Mario Maiorano per averci onorato della sua presenza – ha esordito Servilio. Prima di iniziare è doveroso ricordare a tutti che il centro studi nasce e prende il nome da Nino Ruscitti, scomparso prematuramente nel 2020. Per la sua memoria abbiamo pensato di riunirci e iniziare a svolgere attività in linea con la sua vita, ovvero all’insegna della cultura. A breve ci sarà l’inaugurazione della biblioteca e intorno ad essa realizzeremo piccoli eventi come presentazioni di libri e convegni”.

“Bugnara ha un cartellone ricco di manifestazioni, molte delle quali dedicate alla cultura. Siamo convinti che lavorando con la cultura ci sarà un ritorno dal punto di vista economico e un avvicinamento dei giovani nella vita del paese. È una scommessa difficile e noi la vogliamo portare avanti con impegno”. Ha concluso così il sindaco Taglieri.

Il pubblico ha avuto il piacere di consultare il progetto editoriale “PIAZZAVENTI”, raccolta di caricature, in gran parte inedite, di personaggi della città di Sulmona, contenute in tre volumi, il primo dei quali pubblicato nel 2008, il secondo nel dicembre 2009 e il terzo nel 2014, interamente dedicato al mondo femminile.

“Sono il classico autodidatta. Ho avuto dei genitori che, fortunatamente, erano degli ottimi disegnatori. Fin da bambino ho vissuto in mezzo a matite, fogli e disegni. Ho iniziato facendo dei ritratti agli amici delle scuole. Ai tempi dell’università mi hanno iniziato a chiamare per i famosi numeri unici universitari. La caricatura mi ha coinvolto molto, è un ambito molto complesso. La caricatura è un ritratto caricato. Si studia il soggetto cogliendone tutte le particolarità che lo contraddistinguono e lo rendono unico tra migliaia di persone. È importante trovare la chiave che permette di rendere unico il personaggio e quello è il momento più gratificante per l’artista. La caricatura diventa un prodotto artistico comune, godibile grazie alla partecipazione di tutti” ha chiosato Mario Maiorano.

A fine serata il pubblico ha avuto la possibilità di assistere al confezionamento di caricature dal vivo.

Chiara Del Signore