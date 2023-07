Vagaluna Festival,la lunga estate con la Camerata Musicale sulmonese

Sulmona,22 luglio– Parte da Sulmona il percorso turistico-culturale proposto da Vagaluna Festival, rassegna itinerante realizzata dalla Camerata Musicale Sulmonese in collaborazione con Voci&Voci Festival, Pescocostanzo Classica, Ateneo Internazionale della Lirica, Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila, Comune di Bugnara. Sono 20 gli appuntamenti fino al 3 settembre e sono 124 gli artisti coinvolti tra musicisti solisti, orchestre, attori, cantanti, scrittori e giornalisti.

Un ventaglio di proposte per prendere per mano il pubblico e guidarlo in un ideale percorso in alcuni dei borghi più belli della Valle Peligna e dell’Alto Sangro alla scoperta di luoghi dal fascino inaspettato che ospitano spettacoli musicali e teatrali ed incontri letterari, ma non mancheranno incontri ravvicinati con l‘artista per mettersi in gioco o semplicemente scoprire qualcosa di sé. Dopo il concerto straordinario con il tango di Piazzolla e Gallianò e con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il bandoneon di Cesare Chiacchiaretta nel Complesso Monumentale dell’Annunziata a Sulmona, prosegue il “viaggio” di Vagaluna Festival martedì 25 luglio nel chiostro dell’ex Convento dei Minori Osservanti a Pacentro, alle ore 21.30 “Visioni di Suoni e Natura” (foto e riprese di Pasquale Di Ianni) al pianoforte Giuseppe Massarelli.

Sarà una occasione per visitare il monastero edificato nel 1589 dove ancora si respira un’aria mistica di religiosità e pace. E ancora qui il 26 luglio “Onore, amore e vendetta”: la trilogia popolare di Giuseppe Verdi con il duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice. Ancora musica il 31 luglio con “Trailers”, un video concerto di musiche da film con Miro Abbaticchio, ore 18.00 a Pescocostanzo nell’Auditorium/chiesa di S.Nicola, uno degli edifici più antichi di Pescocostanzo, di origini trecentesche e frutto di una serie di trasformazioni soprattutto nella facciata ricostruita dopo il terremoto del 1706, realizzata in mattoni di cotto, un bell’esempio di architettura neoromanica. Sempre il 31 luglio alle 21.30 nel Foyer del Teatro “M.Caniglia” di Sulmona concerto finale della Master Class del soprano Jolanta Stanelyte che il 1 agosto, a Pacentro (chiostro del convento) ore 10.00 propone “Incontriamo la nostra voce”.

Speciale appuntamento a Pratola Peligna il 2 agosto dove il “Saxorgan duo”che vede al Sax Gaetano di Bacco e all’organo Italo Di Cioccio che ha in programma tra l’altro, in prima assoluta, un brano ispirato ai canti popolari dei pellegrinaggi alla Madonna della Libera. Musica di Stravinskij il 3 agosto a Pacentro con l’Ensemble Casella. Il 6 e 13 agosto a Pescocostanzo, Christian Pio Nese, Giuseppe Nese e Gabriella Orlando, trio di ottavino, flauto e pianoforte con “I suoni di Pan” e il duo pianistico Evira Foti e Roberto Metro in una serata dedicata a “Il fascino dell’opera e dell’operetta”. Per ferragosto, sempre a Pescocostanzo, alle ore 18.00 il duo clarinetto e pianoforte di Antonio Puglia e Mariano Meloni in “From Opera to Jazz”; seguono il 19 agosto “Canzoni di un lungo viaggio” con il mezzosoprano Margherita Rotondi accompagnata al pianoforte da Vincenzo Cicchelli. Il 23 agosto due solisti d’eccezione: il violinista Giulio Plotino e il chitarrista Massimo Felici in “Virtuosi italiani alla corte di Vienna”. A Bugnara, Anfiteatro di Torre dei Nolfi il 24 agosto appuntamento speciale con l’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal M° Veaceslav Quadrini, tenore Ignacio Encinas, sassofono Giuseppe Olivieri per l’ Omaggio alla memoria del sindaco Giuseppe Lo Stracco scomparso prematuramente.

A Pacentro il 14 agosto Ottavia Fusco Squitieri (cantattrice) e al pianoforte Orietta Caianiello con una anteprima per l’Abruzzo, e il 17 una serata dedicata a Ennio Morricone con la voce narrante di Bruno Gambarotta; a seguire il 27 e il 29 agosto incontro con l’autore: Daniela Poggi presenta “Ricordami” e Renato Minore con Francesca Pansa parlano di “Ennio l’alieno. I giorni di Flaiano”. Il 2 settembre a Castel di Sangro Serata concerto di voci liriche dell’Ateneo Internazionale della Lirica in replica il 3 settembre al Foyer del Teatro “Caniglia” a Sulmona dove si conclude l’itinerario artistico/culturale di Vagaluna Festival alla sua terza edizione.