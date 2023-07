Sulmona: autobus urbani,collegamento stazione centrale-centro storico anche in tarda serata

Sulmona,21 luglio– Novità importante per i trasporti urbani e per rispondere in concreto alle attese degli utenti. Il settore Trasporti del Comune, venendo incontro alle necessità espresse da numerosi cittadini, soprattutto pendolari e allo scopo di incentivare il turismo in Città, ha previsto, in via sperimentale, una nuova corsa degli autobus del servizio urbano, denominata As, in partenza alle ore 21.15 dalla Stazione Centrale con arrivo in Piazza Carlo Tresca. Il servizio non si svolgerà la domenica e nei giorni festivi.

Grazie a questa iniziativa sarà garantito il collegamento tra la Stazione centrale e la città anche in tarda serata.