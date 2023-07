Pacentro: sabato a Pacentro  (ore 18) inaugurazione “murale in giardino” di Marco Preziosi

Pacentro,20 luglio-Il murale di Marco Preziosi è un racconto artistico di pregio che arricchisce il Giardino dei Semplici e crea una lente di ingrandimento per quelle piante che diventano ispirazione per una “narrazione botanica”, racchiusa in mutevoli ed infiniti equilibri.

Il Giardino dei Semplici nasce il 2 giugno del 2020 e vuole essere un altro luogo d’identità culturale. Erbe e Territorio è il sottotesto che sottolinea il forte legame con questa terra, la flessibilità delle piante di fronte ai cambiamenti e il ruolo dei vegetal inell’equilibrio ecologico e nel rapporto uomo/donna-pianta.

Il Giardino si fa custode anche di alcune importanti specie vegetali di interesse comunitario, specie non solo protette ma con diversi livelli di rischi di estinzione.

Le piante ospitate appartengono a queste montagne e a queste genti, in questo l’artista Marco Preziosi, autore del murale, si mostra maestro e sensibile osservatore attento, che seppur in un dipinto di notevoli dimensioni, è riuscito con dovizia di particolari a rappresentare fedelmente specie che ben si armonizzano con l’ambiente circostante.