Rivisondoli: la Delfino Curi ospite della Salernitana 

RIVISONDOLI – L’ondata di caldo non ha risparmiato nemmeno Rivisondoli. Chi sperava di trovare un po’ di refrigerio in quota si sbagliava: anche qui le temperature sono salite ben oltre la media stagionale. E fischio d’inizio posticipato doverosamente di un’ora. Alla fine si è conclusa 3-0 l’amichevole tra Salernitana e Folgore Delfino Curi Pescara. Buona la cornice di pubblico, con circa 700 tifosi che hanno affollato le tribune. Nel corso del primo tempo sono andati a segno Boultam al 16’ e Mazzocchi al 25’. Paulo Sousa ha sperimentato il modulo 4-2-3-1, dove si è messo in luce soprattutto Sambia sulla corsia di destra con le sue continue incursioni. Nella ripresa dentro Candreva e Gyomber per gli amaranto, che trovano subito il 3-0 con Kastanos al 46’. La Curi è stata brava a contenere gli avversari, chiudendo bene i varchi. E limitando il passivo. Nella ripresa girandola di sostituzioni per gli uomini di Bonati, che ha voluto dare a tutti i suoi ragazzi la soddisfazione di giocare questa partita.

Dalla Salernitana ci si aspettava una vittoria più larga, ma a fine gara Paulo Sousa appare comunque soddisfatto della prova dei suoi: «L’atteggiamento dei ragazzi si è visto, le idee generali anche. Dobbiamo lavorare a livello settoriale per dare un allineamento tra loro, sia per una linea a quattro che per una linea a tre. Da oggi in poi possiamo sistemare tutto nelle sessioni di lavoro. Il caldo non ti permette di recuperare molto bene, c’è grandissima difficoltà a dormire. Questo ti comporta più stanchezza». Poi il tecnico ha voluto aggiungere anche qualcosa sul mercato, dove mancano diverse pedine: «C’è stato molto lavoro da parte del direttore. Attendiamo che arrivi qualche innesto importante. Mi aspettavo che potesse arrivare qualche giocatore questa settimana nei ruoli in cui abbiamo bisogno».

Grande soddisfazione ovviamente per Guglielmo Bonati, tecnico della Delfino Curi: «Noi ci siamo allenati per non farci male, avevamo una buona condizione. Abbiamo fatto una bella partita, divertente. E ci siamo tolti questo grande sfizio». In vista della prossima stagione il tecnico aggiunge: «Le premesse per la prossima stagione sono quelle che ci portiamo avanti da dieci anni, cercare di non peggiorare e di mantenere questo entusiasmo facendo il giusto turn over. Gli anni passano e dobbiamo rinnovare sempre il parco giocatori. Quello che rimane è il presidente e quest’anno due sponsor che hanno voglia di investire. E rimane un grande staff, che sta con noi da tanti anni e ha fatto funzionare questa macchina. Spero che i ragazzi prendano quell’autostima unita all’umiltà. Quest’anno vedo delle squadre che si stanno attrezzando anche numericamente sulle rose. Anche se noi dobbiamo guardare in casa nostra e fare il nostro massimo» .

Dopo questo vernissage di Rivisondoli, la Folgore Delfino Curi Pescara andrà in ritiro a Colledimezzo dal 7 al 12 agosto, sulle rive del lago di Bomba. Ma gli uomini di Bonati si stanno allenando dal mese di giugno per farsi trovare pronti in vista delle amichevoli di lusso programmate dalla società. Dopo la Salernitana, i pescaresi sono attesi dagli impegni con Bari e Pineto. Ci si prepara così alla prossima stagione, che vedrà ancora una volta la Curi protagonista nel campionato di Eccellenza. Sarà l’undicesima stagione sempre sulla stessa panchina per il tecnico Guglielmo Bonati, reduce da ben cinque salvezze consecutive nel massimo campionato regionale. Un grande risultato frutto di un lavoro che questa società porta avanti da tanti anni, partendo dal settore giovanile. Come testimonia la vittoria nel campionato regionale per la formazione Under 15. Settore giovanile seguito da vicino dal presidente Antonio Martorella. Quest’anno la società del patron Quinto Paluzzi potrà contare anche sull’apporto di Gabriele Liberatore. Esperienza da vendere per lui, soprattutto all’interno del Sambuceto, che ha lasciato al termine dello scorso campionato per intraprendere questa nuova avventura. La Salernitana invece rimarrà a Rivisondoli fino al 27 luglio. Poi si darà il cambio con il Napoli, che dal 28 luglio alloggerà proprio a Rivisondoli per allenarsi nella vicina Castel di Sangro. E da queste parti sono attese anche Bari e Juve Stabia. È l’Alto Sangro il vero protagonista di questa prima parte della stagione calcistica.

Daniele Rossi

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo (1′ st De Matteis); Sambia (1′ st Mantovani), Fazio (1′ st Bronn), Motoc (30′ Pirola, 1′ st Gyomber), Mazzocchi (1′ st Bradaric); Iervolino (1′ st Kastanos), M. Coulibaly (1′ st L. Coulibaly); Sfait, Maggiore, Boultam (1′ st Candreva); Valencia. All: Sousa.

FOLGORE DELFINO CURI PESCARA (4-4-1-1): Calore, Lupo, Paolilli, Cancelli, Bocchio, Rossi, Greco, Martella, Scotti, Olivi, Salvatore. All: Bonati.

Arbitro: Di Marco di Ciampino (Del Giovane, Dei Giudici, quarto uomo: Baroni).

NOTE. Marcatori: 16′ Boultam, 25′ Mazzocchi, 46′ Kastanos

Spettatori: 700 circa.