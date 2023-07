“ Roccaraso in blu”, presentate questa mattina in Regione le iniziative per combattere l’autismo

L’Aquila, 17 luglio – Palazzo dell’Emiciclo( sede del Consiglio regionale) ha ospitato questa mattina la presentazione della manifestazione, “Roccaraso in blu. Giornate di sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico”. L’evento si terrà a Roccaraso (AQ) dal 4 al 6 agosto 2023. Promotori dell’iniziativa, l’associazione “Roccaraso Futura” e il Comune di Roccaraso con il sostegno del Consiglio regionale dell’Abruzzo e il patrocinio della Provincia dell’Aquila. “Patrociniamo con orgoglio e convinzione questa tre giorni di integrazione, cultura e solidarietà – ha dichiarato Roberto Santangelo, vicepresidente del Consiglio regionale – Noi non vogliamo barriere. Ci mettiamo nei panni dei bambini che hanno difficoltà e come rappresentanti delle istituzioni vogliamo dimostrare una vicinanza concreta”. Luigi Iannone è papà di un ragazzo con con disturbo dello spettro autistico e da lui parte lo stimolo per “Roccaraso in blu”: “Noi siamo campani, ma Roccaraso è la nostra città del cuore. Mi emoziona ogni volta vedere mio figlio che quando è su queste piste da sci ‘vola come un uccello’, abbatte ogni barriera ed è più libero che mai. Roccaraso è il luogo ideale per coniugare integrazione, solidarietà, cultura della disabilità”. Infine, il presidente di “Roccaraso Futura”, Alessandro Amicone, aggiunge: “La nostra associazione promuove da sempre la cultura della solidarietà ed è affianco ai giovani con difficoltà di qualsiasi tipo. Quest’anno contiamo di coinvolgere un centinaio di giovani con disturbo dello spettro autistico. Stiamo già programmando un’edizione invernale dell’iniziativa”.

La scelta del colore come simbolo dell’iniziativa deriva dal fatto che dal 2007 le Nazioni Unite hanno dichiarato il blu colore dell’autismo: è stato scelto per rappresentare una sindrome dove la percezione sensoriale è diversa. Inoltre, gli organizzatori ricordano che il 2 Aprile è la Giornata della Consapevolezza dell’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day).

La manifestazione si terrà in uno dei luoghi più amati di Roccaraso, il “Pratone”, una piazza unica e immersa nel verde dove si incontrano da oltre 70 anni diverse generazioni per la gioia dello stare insieme. Proprio per questo si è deciso di realizzare un villaggio rurale con stand con laboratori e attività ludiche: dal laboratorio caseario dove i bambini potranno produrre il formaggio, ai giochi a premi ai numerosi laboratori didattici per i più piccoli. Il villaggio rurale sarà un luogo aperto a tutti per fare conoscere il tema dell’autismo. In particolare, domenica 6 agosto 2023 alle ore 10,30 verrà celebrata la Santa Messa per tutti partecipanti nella parrocchia di Roccaraso e si svolgerà un importante momento di confronto tra gli esperti del settore le associazioni e soprattutto con le famiglie di bambini con disturbo dello spettro autistico.