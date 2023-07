Sulmona: pubblicato l’avviso per il corso di formazione ausiliari del traffico

Sulmona, 14 luglio– E’ stato pubblicato in data odierna l’avviso a firma del Vice Comandante della Polizia Locale, Paolo La Gatta, inerente il corso gratuito per la formazione di Ausiliari del Traffico. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate, nelle modalità previste dall’avviso, a decorrere da giovedi prossimo, 20 Luglio e sino al giorno 20 Agosto del corrente anno.

Il corso è destinato ad un massimo di quaranta partecipanti, che siano in possesso dei requisiti previsti nell’avviso. Le iscrizioni eccedenti saranno valutate per un successivo corso di formazione. I requisiti prescritti sono i seguenti: cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea, godendo di diritti civili e politici.

Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 60, alla data della scadenza del termine di presentazione della domanda. Essere in possesso dell’idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni di ausiliario del traffico e della sosta. Assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione, misure restrittive o procedimenti penali in corso che escludano o che possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso pubbliche amministrazioni. Di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato per motivi disciplinari. Titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. Essere in possesso della patente di guida categoria “B” o superiore.