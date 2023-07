Sulmona: “ Viva la Romagna”,la solidarietà di Filiamabili

Sulmona,12 luglio– “Sono ancora vivide, nella nostra memoria, le drammatiche immagini dell’alluvione che ha interessato vaste zone dell’Emilia-Romagna nella passata primavera.In quei momenti il nostro pensiero si è concentrato principalmente su Faenza, fra i cui abitanti abbiamo avuto occasione, negli ultimi trent’anni, di realizzare conoscenze e anche amicizie determinate dalla comune passione per i tornei cavallereschi.

Perciò il Piccolo Consiglio di Filiamabili ha deciso di destinare la serata di sabato 8 luglio, denominata ‘Viva la Romagna’, per raccogliere fondi in sostegno di Faenza. La raccolta avverrà tramite la vendita di piadine farcite, tipico prodotto alimentare romagnolo, il cui ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto al Comune di Faenza.Fra l’altro non dimentichiamo che questo raccolse dei fondi per le popolazioni colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 e li consegnò all’Associazione ‘Giostra Cavalleresca di Sulmona’ che decise di devolvere la somma al Comune di Castelli, per contribuire alla ristrutturazione del Museo delle Ceramiche, danneggiato dal sisma.Invitiamo i cittadini di Sulmona a partecipare, insieme ai nostri associati e sostenitori, alla serata di solidarietà che avrà inizio alle 20.30 fra il verde di Largo Mazara.