P.C:gestione coordinata di risorse e mezzi nel Parco Nazionale D’ Abruzzo Lazio e Molise

La PIVEC di Castel di Sangro fra le file dell’esercitazione interregionale antincendio boschivo.

Castel di Sangro,12 luglio- L’estate è in pieno svolgimento, lo attestano le temperature, le programmazioni turistiche e le esercitazioni antincendio boschivo. L’Abruzzo è terra di Parchi e di Aree Protette, tanta bellezza naturalistica e faunistica, richiede cautele e competenze suppletive. Per tal ragione, pochi giorni fa, nell’area di confine del Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise precisamente in località “ Macchiervana” in Pescasseroli si è svolta una importantissima operazione antincendio boschivo interregionale.

Scopo primario dell’esercitazione, provare la validità e l’efficacia, del dispositivo AIB Heliskid Vallfirest, inscenando uno spegnimento nel bosco. Il malaugurato concretizzarsi di un incendio esige operazioni coordinate delle risorse umane disponibili, sia terrestri che aere, a cui vanno affiancati strumenti e mezzi efficienti ed efficaci. Vitale che le figure in campo siano perfettamente amalgamate fra loro, nulla va lasciato all’improvvisazione. Questa giornata di addestramento ha avuto le regie e il coordinamento del Direttore Mauro Casinghini, del Dottore Fabio Ferrante con la supervisione della figura apicale del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Luciano Sammarone. L’ intensiva e proficua giornata ha contemplato la realizzazione di linee idrauliche-forestali, montaggio e smontaggio di vasche per la raccolta di acque, un’isola di postazione elicottero per avvicinamento dei volontari al mezzo di volo e successivo trasporto degli stessi e degli strumenti necessari nel luogo d’interesse, corredo indispensabile per il raggiungimento di un perfetto dialogo fra forze di terra e forze di cielo.

Perché tutto questo sia operativo e fattivo servono numeri e file corpose. Nella località interessata, lo scorso 8 luglio, presente la PIVEC di Castel di Sangro, che con sollecitudine e propensione alla causa, ottemperava alla chiamata della Regione Abruzzo. Sul campo, per il coordinamento, anche i funzionari della sala operativa della regione Abruzzo e della PIVEC dell’Aquila, la cui presidenza fa capo a Thomas Malatesta. Numerosi i gruppi di volontari intervenuti, Protezione Civile dell’Alto Sangro, Associazioni di Carabinieri in congedo, NOV Tagliacozzo, Ana Pescasseroli, Cos del Parco Nazionale Abruzzo e Molise Carmelo Gentile, vigili del fuoco in congedo, Associazione Gran Sasso, PIVEC Alto Sangro Villetta Barrea e Farindola, quest’ultima addetta alla preparazione e somministrazione pasti. Calzerebbe a pennello il detto popolare per cui “sacco vuoto non si regge in piedi”, meno che mai sotto il sole e durante operazioni di simulazione intervento per antincendio. Insomma, in molti a dimostrare amore per il bosco. Il bosco ha ripagato tutti lasciandosi ammirare dall’alto durante un giro di ricognizione finale.

Tutta le operazioni di addestramento e formazione si sono svolte in squadra, a motivare gli uomini e le donne scesi in campo la nobiltà d’animo e la propensione al bene altrui che quotidianamente li contraddistingue, nel caso specifico la volontà di tutelare e preservare le bellezze di cui la terra d’Abruzzo ci fa dono da sempre. A fine esercitazione un briefing conclusivo per evidenziare punti di forza e di criticità con l’impegno collettivo di continuare a fare e a fare sempre meglio.

Il volontario è di per sé figura ricca e preziosa, ogni nuova esperienza addestrativa e sul campo ne accresce professionalità e competenza, caratteristiche che mette, abitualmente, a disposizione della collettività. Questo è il motore e l’essenza di una società civile, improntata alla crescita morale, spirituale, ed economica. La prevenzione, l’educazione alla salvaguardia generano economie sane e virtuose a cui bisognerebbe prestare più attenzione e dedicare più tempo. Bello sapere che sono tante le persone, le organizzazioni e le istituzioni, che già,si adoperano per il bene e per il benessere collettivo, inteso che implementarne le unità sarebbe sempre utile e gradito. Meraviglioso sapere che taluni impiegano il loro tempo libero per imparare a tutelare e preservare l’incolumità della nostra amata terra. L’esempio, in questa occasione e non solo, è stato sotto gli occhi di tutti, utile lasciarsene avvolgere e coinvolgere.

Cesira Donatelli