Cooperazione con il Canada, domani sindaco di Hamilton incontra gruppo di sindaci a Pratoa Peligna

Sulmona,10 luglio- La sindaca della città canadese di Hamilton, Andrea Horwath, domani martedì 11 luglio sarà in Abruzzo per consolidare il gemellaggio con sette comuni abruzzesi e programmare nuove possibilità di scambio. L’incontro, promosso dal Cram (Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo) e organizzato dal vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Roberto Santangelo, si svolgerà nella sala comunale di Pratola Peligna(Aq) alle ore 11.00. Saranno presenti gli amministratori di tutti i Comuni coinvolti nel progetto che, incluso Pratola, sono: Gagliano Aterno (AQ), Castiglione a Casauria (PE), Pacentro (AQ), Sulmona (AQ), Pettorano sul Gizio (AQ), Villetta Barrea (AQ). L’iniziativa fa seguito alla missione abruzzese in Canada dello scorso aprile. In quella occasione, un gruppo di studenti del Liceo di Scienze Umane “Giambattista Vico” di Sulmona aveva presentato a Toronto e Hamilton il libro bilingue italiano-inglese, “Voci d’Abruzzo–Voices of Abruzzo”. Alla cerimonia sarà presente Larry Di Ianni, sindaco di Hamilton dal 2003 al 2006, originario di Villetta Barrea e tornato a risiedere da qualche anno in Italia.