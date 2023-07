Pescasseroli: vasta operazione di Protezione civile, per testare sul campo nuove attrezzature

Da utilizzare nella lotta agli incendi boschivi-

Pescasseroli, 8 luglio– Una vasta esercitazione di protezione civile A.I.B. è in corso da questa mattina in località “Macchia arvana” (Pescasseroli) nel Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise. Alla esercitazione organizzata per testare sul campo nuove attrezzature da utilizzare nella lotta agli incendi boschivi, partecipano uomini e donne delle associazioni di volontariato delle agenzie di protezione civile dell’Abruzzo e Lazio coordinate dal personale delle due agenzie regionali.

Le operazioni sono condotte dal direttore dell’Agenzi regionale abruzzese Mauro Casinghini e dal dirigente delle emergenze dell’Agenzia del Lazio Carlo Costantini. Partecipano anche squadre dei vigili del fuoco e personale del Parco Nazionale. Numerosi i mezzi utilizzati tra i quali moduli antincendio, idrovore, autobotti e un elicottero.

Nella esercitazione è stato utilizzato per la prima volta un mezzo speciale, “Eliskid”, che viene impiegato per lo spegnimento degli incendi sviluppatisi in località impervie e non facilmente raggiungibili sia dai mezzi aerei che meccanici. L’

“Eliskid” è composto da pompa a motore collegata ad una grossa vasca in PVC da 3000 litri che viene elitrasportata in un’area raggiungibile dall’elicottero e collegata attraverso manichette alle lance di spegnimento a disposizione degli operatori. La vasca viene rifornita di acqua sia mediante elicottero che autobotte.