Sulmona:eventi estivi,arriva la deroga ai limiti di orario

Sulmona,7 luglio-Per le manifestazioni estive che si svolgono in centro storico arriva la deroga ai limiti di orario riguardanti le emissioni sonore, stabiliti con ordinanza del 1 Febbraio 2023. Con ordinanza firmata oggi, il Sindaco Gianfranco Di Piero ha stabilito che le emissioni sonore saranno consentite fino alle ore 1 del giorno successivo agli eventi e limitatamente alle manifestazioni estive che hanno luogo in centro storico. Tale deroga ha effetto anche per gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, caffè ed altrimenti denominati) e per le strutture ricettive extralberghiere, solo però nelle giornate del sabato. Precisamente 8, 15, 22, 29 luglio e 5,12,19,26 agosto prossimi.

Gli eventi programmati sono: Saldi in Corso (7 Luglio), Serate dei Borghi e Sestieri della Giostra Cavalleresca (8,15,22,29,30 Luglio – 4,5,6, Agosto)

Little Jamboree (14 Luglio)

Concerto Elettroacoustic (5 Agosto)

Muntagninjazz (9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 Agosto)

Guglielmo Mascio Dj set (25 Agosto)

Concerto Rino e Friends Tributo a Rino Gaetano (27 Agosto).