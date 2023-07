Sulmona, si lavora per una città piu’ pulita.Finalmente!!

Nuovi 350 mastelli e carrellati per la raccolta rifiuti “porta a porta” e cestini per centro storico e aree verdi

Sulmona,4 luglio– Saranno acquistati dal Comune nuovi mastelli e carrellati, per la raccolta dei rifiuti, in sostituzione di quelli deteriorati e non più utilizzabili. Lo stabilisce una determina dirigenziale per garantire agli utenti un efficiente servizio di raccolta “porta a porta”. La somma impegnata, per l’acquisto ed il trasporto di mastelli e carrellati, è di 39.637 euro. E’ di 350 il numero complessivo di mastelli e carrellati acquistati e destinati alla raccolta di organico, carta, plastica e metalli, secco residuo e vetro.

Con ulteriore determina dirigenziale è stato disposto l’acquisto di ventuno cestini portarifiuti e deiezioni canine, per luoghi pubblici, compreso il centro storico, anche in risposta agli operatori turistici che hanno sollecitato l’intervento in tal senso nel tavolo ufficiale del turismo.

“La novità era attesa da tempo, proprio per questo abbiamo previsto in bilancio le somme necessarie per dare riscontro alle sollecitazioni e richieste di numerosi cittadini utenti, essendo andati in deterioramento diversi mastelli, con grave disagio per il deposito dei rifiuti. L’attenzione sul decoro della Città resta alta e come Amministrazione continueremo ad interloquire con tutti gli attori e i portatori d’interesse affinchè la nostra Città sia sempre più accogliente verso i cittadini che la vivono e verso i turisti”. Lo dichiara l’Assessore Katia Di Marzio( nella foto).