Sulmona: traffico, arrivano gli ausiliari. Presto la selezione pubblica

Sulmona, 30 giugno- Sarà predisposto dal Comando di Polizia Locale un avviso di selezione pubblica per il reclutamento di personale ausiliario del traffico. Lo stabilisce la delibera approvata dalla Giunta, nella seduta di questa mattina.

Gli aspiranti ausiliari saranno reclutati attraverso la partecipazione ad un corso di formazione, per essere istruiti, in particolare, nei compiti di accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata, nelle aree di parcheggio regolamentato o a pagamento, aree verdi comprese. La formazione riguarderà anche l’accertamento di violazioni in materia di sosta e di fermata, connesse all’espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e di pulizia delle strade.

Il corso di qualificazione si concluderà con una prova d’esame, da sostenersi davanti ad apposita commissione, composta da dirigenti o funzionari del Comune e dal Comandante della Polizia Locale.

Il corso avrà durata di quaranta ore, le modalità di partecipazione e lo svolgimento saranno rese note con successivo Avviso.

“Il comando di Polizia Locale, con questa iniziativa, offre una valida possibilità ai nostri concittadini di acquisire, senza dover sostenere costi, l’attestazione prevista dalla normativa vigente” ha commentato il Vice Sindaco Casciani, “Al Comandante La Gatta ed a tutto il personale del Corpo di PL, il mio personale ringraziamento per la disponibilità fornita nella organizzazione di questa valida iniziativa che rientra nei temi del programma di mandato dell’amministrazione in carica”.