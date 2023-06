Sulmona:che ne sarà della Magneti Marelli in questo territorio ?

Sembra che a partire dal 2024 ( cioè fra pochi mesi) la produzione di veicoli del gruppo calerà pesantemente con una forte incidenza sul numero degli esuberi. Il sindaco lancia l’allarme

Sulmona, 29 giugno- Con una lettera inviata al Presidente della Regione Marco Marsilio e all’Assessore alle Politiche del Lavoro Pietro Quaresimale il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, ha richiamato l’attenzione della Regione sul rischio a partire dal 2024 di potenziale indebilimento della presenza del gruppo Magneti Marelli sul nostro territorio a seguito di probabile riduzione della produzione e con l’inevitabile taglio di posti di lavoro

“Come riportato in questi ultimi giorni dagli organi d’informazione regionali- ha scritto il sindaco Di Piero-, lo stabilimento sulmonese della Magneti Marelli nel 2024 produrrà circa 200mila veicoli in meno, con un conseguente esubero di manodopera che passerà dai 90 lavoratori dell’anno in corso ai 135 previsti per il 2024.

Si prospetta, dunque, una situazione preoccupante per il futuro dei lavoratori e dello stesso stabilimento.

Si rende pertanto necessaria una particolare attenzione all’allarme suscitato dalla riduzione della produzione e dagli esuberi, riguardanti lo stabilimento della Magneti Marelli, imprescindibile presidio occupazionale e caposaldo di quel che resta della dimensione industriale della Città di Sulmona e del suo territorio, con l’urgenza di assumere ogni utile iniziativa a tutela dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona”.