Raiano: domani presentazione libro “ Arcani sentieri”

Raiano, 29 giugno-“Leggo per legittima difesa” fa tappa a Raiano. L’appuntamento è per il 30 giugno alle 18 nell’aula consiliare del Comune per la presentazione del libro “Arcani sentieri” (PeQuod) di Antonella Roncarolo e Enrica Loggi.

Un lavoro a quattro mani in cui si fondono prosa e poesia. Venti poesie e cinque racconti danno vita ad uno straordinario itinerario nella natura (il lavoro è stato ispirato dagli scenari del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) e alla ricerca di se stessi.

Interverranno la scrittrice Antonella Roncarolo, il sindaco di Raiano Marco Moca, la consigliera comunale Tiziana Ruscitti, modera il dibattito la giornalista Chiara Buccini, direttore artistico della rassegna letteraria, interpretazione dei brani scelti a cura degli attori Francesca Galasso e Pietro Becattini.