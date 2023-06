Sulmona: verso la realizzazione della pista ciclabile lungo Via Cappuccini.Recuperate risorse importanti

Sulmona, 28 giugno- Continua l’opera di recupero di importanti risorse che da anni erano rimaste inutilizzate per la realizzazione di lavori pubblici che la comunità cittadina attende. Dopo le buone notizie arrivate nelle scorse settimane, per il recupero di 1,2 milioni di euro a beneficio della scuola Lombardo Radice, oggi è la volta di un finanziamento pari a 200.000 euro dell’Istituto per il Credito Sportivo dedicato alla realizzazione di una pista ciclabile lungo via Cappuccini, nel tratto compreso tra la Statale 17 e l’incrocio con Via Marane e via Vicenne.Si tratta di un finanziamento dell’ ICS concesso nel lontano 2019 e successivamente sospeso per mancato utilizzo. Lo ha annunciato oggil’Assessore comunale ai LL.PP.Franco Csciani

“Solo grazie alle interlocuzioni avviate nell’ambito delle azioni di recupero di tutti i fondi giacenti nel settore lavori pubblici del Comune- ha spiegato- che l’assessorato ai Lavori Pubblici ha attivato da tempo, abbiamo potuto controdedurre e ottenere la riassegnazione dei fondi. L’istituto, nella nota ufficiale ricevuta in questi giorni, ci comunica la riattivazione delle risorse e la proroga del termine al 31 dicembre 2024, per la realizzazione delle opere che, certamente, senza il nostro intervento, sarebbero andate perse. Ringrazio gli uffici tecnici del Comune per l’impegno condiviso nel recupero dei fondi e l’istituto per il Credito Sportivo per la sensibilità istituzionale dimostrata”.