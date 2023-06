Atletica: Fortunato e Di Renzo convocati in rappresentativa regionale per il “ Meeting città di Pistroia”

Sulmona, 28 giugno– Dopo i brillanti risultati dei giorni scorsi, ieri è arrivata la convocazione al velocista Stefano Fortunato e alla quattrocentista Serena Di Renzo per la rappresentativa abruzzese che domenica verrà schierata a Pistoia per il” Meeting città di Pistoia” e che vedrà in campo le migliori squadre italiane. I due giovani dell’ASD Amatori Atletica Serafini entrano di diritto nella formazione regionale che, come abbiamo detto, incontra in Toscana i migliori atleti italiani schierati nelle varie discipline previste dal programma . A Pistoia, Fortunato correrà oltre alla gara individuale dei m 100 anche una frazione di staffetta svedese, mentre Di Renzo verrà schierata , dopo aver effettuato i m 400, anche nei m 300 frazione prevista nella staffetta femminile. Fortunato è reduce dai campionati Italiani allievi con un ottavo posto in batteria, Di Renzo invece ha corso recentemente in 59”93 stabilendo la migliore prestazione abruzzese sul giro di pista. Ambedue a Pistoia sono chiamati ad un prestazione importante che dia punteggio ai componenti della squadra abruzzese.