Giostra Cavalleresca 2023: sarà Ornella Muti la Regina Giovanna D’Aragona

Sulmona,27 giugno– Ornella Muti sarà la Regina Giovanna d’Aragona della XXVII edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona. L’annuncio è stato dato questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma generale delle Giostre 2023. Un’edizione ricca di novità a cominciare dal Patrocinio del Ministero della Cultura dato all’evento, il cui palio sarà presentato sabato 8 luglio alle 18:30 nel cortile del palazzo dell’Annunziata. Porta la firma di Luna Berlusconi, nipote di Silvio, l’indimenticato leader di Forza Italia, recentemente scomparso. L’artista esporrà le sue opere in una mostra nella Cappella del Corpo di Cristo, che sarà inaugurata nella stessa giornata. Una Giostra, dunque, che cresce, puntando anche in direzione della solidarietà e della sostenibilità. L’associazione AIAS che accoglie bambini e ragazzi con disabilità hanno realizzato, sotto la guida del presidente Sante Ventresca, dei bassorilievi in argilla che rappresentano lo stemma della città di Sulmona. Il manufatto sarà donato agli ospiti della Giostra europea di quest’anno. Giostra solidale, ma anche sostenibile: nelle cene e nelle diverse occasioni di intrattenimento legate alla Giostra, anche nei borghi e nei sestieri, saranno utilizzati prodotti compostabili prodotti dalla ditta sulmonese Discom. il sipario sugli eventi cavallereschi di quest’anno si alzerà il primo luglio con il convegno “Santi in città”, in collaborazione con Comune e università dell’Aquila. Parteciperanno all’evento numerosi atenei e dedicato, tra gli altri alla figura di Celestino V. “Una Giostra, dunque”, ha commentato il presidente, Maurizio Antonini, “che continua a crescere e si dimostra attenta ad una pluralità di aspetti che vanno da quello storico-culturale che più propriamente la caratterizza a quello sociale e ambientale”.

La biglietteria sarà aperta nella Rotonda di San Francesco, dove sarà allestita anche la mostra “I nobili della Giostra cavalleresca di Sulmona” a cura di Fabio Maiorano, dedicata agli stemmi delle famiglie nobili ai tempi della Giostra antica. Della Giostra moderna e dei suoi aneddoti parla invece il volume “Giostra Cavalleresca di Sulmona: una Giostra una città” curato dal Mastrogiurato Andrea Giordano De Capite (Rogiosi editore) che sarà presentato prossimamente. A Sulmona, il 30 luglio interverrà anche il Sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi. La stessa giornata sarà quella della presenza della regina Ornella Muti. “Sono felicissima di arrivare il 30 luglio a Sulmona, vi ringrazio moltissimo e spero di essere all’altezza di questo ruolo”, ha detto l’attrice in collegamento telefonico durante la conferenza stampa. “Per me è bello far parte di questo evento che fa rivivere storia e le tradizioni del nostro paese”.

A vestire la Regina Giovanna sarà lo stilista Alessandro Pischedda, “che”, come ha spiegato il vicepresidente della Giostra, Enzo Testa, “sta lavorando ad uno degli abiti più belli di sempre per questa edizione che, siamo sicuri, richiamerà molte presenze, tra le quali quella dei camperesti che abbiamo già accolto in occasione della festa dei fuochi”. Intervenendo alla conferenza stampa, il sindaco, Gianfranco Di Piero, ha espresso tutta la soddisfazione per il lavoro che l’associazione culturale sta facendo e continua a fare negli anni. “La Giostra”, ha detto,. “sarà appuntamento clou dell’estate sulmonese. Si è consolidato con la sua storia trentennale e ci sono tutte le premesse perché anche quest’anno si confermi all’altezza delle aspettative e anche di più”.

L’appuntamento con la Giostra Cavalleresca di Sulmona ci sarà il 29 e il 30 luglio; il 5 e 6 agosto sarà la volta della Giostra europea ancora nel nome della pace. Nel suo intervento, il presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, ha evidenziato la necessità di trovare nuove fonti di finanziamento per dare stabilità alla Giostra. “Sono di ritorno da Bruxelles”, ha spiegato, “e ho potuto constatare che l’Unione europea mette a disposizione tante opportunità di finanziamento che vanno colte. Per farlo ho incaricato una società di esperti che si occuperà solo di questo. Il valore aggiunto della nostra manifestazione è la Giostra Europea, intorno alla quale Sulmona ha riunito ben venti nazioni del Vecchio Continente”. A curare la Giostra internazionale sarà Luisa Taglieri, che ha annunciato importanti novità. Tra queste l’apertura del corteo internazionale da parte dei bambini della Cordesca. “Da quest’anno scriviamo una nuova pagina della Giostra europea”, ha detto, “che deve essere veicolo, fondamentale per il nostro territorio, nel nome della pace e nel segno di Celestino V”.