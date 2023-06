In fuga dalla Valle Peligna.Ora è davvero emergenza

Il territorio del Centro Abruzzo (Valle Peligna,Valle del Sagittario e Valle Subequana) negli ultimi otto anni (2013-2021) oltre ad aver sofferto pesantemente del calo demografico è quello che accusa di più anche una flessione di imprese del 4,29% pari a 10 volte il dato nazionale, seguono la Marsica con il 2,83% pari a 7 volte il dato italiano e l’Aquilano con lo 0,47% molto vicino al valore nazionale . Secondo il recente studio del prof.Aldo Ronci la forte flessione del Territorio Peligno è dovuta al commercio che registra un decremento pari a due volte quello nazionale alle costruzioni che segnano una decrescita pari quasi al triplo di quella italiana alle attività manifatturiere che annotano una diminuzione che supera del 40% quella nazional Le 3 valli che compongono il Territorio Peligno hanno avuto andamenti disomogenei la Valle Peligna decresce del 5,02% dato pari a 12 volte il dato nazionale la Valle del Sagittario flette dell’1,90% pari a 5 volte il dato italiano la Valle Subequana cresce del 2,16% in controtendenza con l’andamento italiano Tutto questo mentre la politica locale fa solo chiacchiere a vuoto ed è incapace di muoversi la Regione non si accorge di nulla e pensa alle prossime elezioni mentre la nostra gente,i giovani e quanti sognano una realtà normale come tante altre sono preoccupati

Sulmona, 27 giugno- La perdita di 1.503 imprese in Abruzzo tra il 31.12.13 e il 31.12.21, che in valori percentuali è stata pari a tre volte quella italiana, è da ascrivere in larga misura al settore dell’artigianato ed è determinata soprattutto dall’andamento di due attività economiche: le costruzioni che, in valori percentuali, flettono in misura doppia rispetto al valore medio nazionale; le attività di alloggio e ristorazione che, in valori percentuali, crescono la metà di del valore medio italiano. E’ la fotografia che emerge dall’ultimo rapporto del prof. Aldo Ronci

L’unica provincia che cresce è Pescara trainata: dagli alti incrementi percentuali realizzati nelle attività di alloggio e ristorazione, nelle attività immobiliari e nei servizi alle imprese, dall’incremento nel commercio che, anche se modesto, è comunque in controtendenza con il consistente decremento nazionale.

Sono disomogenei anche i dati dei territori della provincia dell’Aquila in quanto il Territorio Peligno, la Marsica e l’Aquilano decrescono mentre l’Alto Sangro cresce. Il Territorio Peligno è quello che soffre di più con una flessione di imprese del 4,29% pari a 10 volte il dato nazionale, seguono la Marsica con il 2,83 pari a 7 volte il dato italiano% e l’Aquilano con lo 0,47%.

La forte flessione del Territorio Peligno è dovuta al commercio che registra un decremento pari a due volte quello nazionale, alle costruzioni che segnano una decrescita pari quasi al triplo di quella italiana e alle attività manifatturiere che annotano una diminuzione che supera del 40% quella nazionale

Le 3 valli che compongono il Territorio Peligno, spiega Ronci, hanno avuto andamenti disomogenei • la Valle Peligna decresce del 5,02% dato pari a 12 volte il dato nazionale • la Valle del Sagittario flette dell’1,90% pari a 5 volte il dato italiano • la Valle Subequana cresce del 2,16% in controtendenza con l’andamento italiano

il prof. Ronci ( al centro)

Che fare allora ? Secondo Ronci dai dati esposti sulla dinamica delle imprese e dai dati sullo spopolamento l’Abruzzo nel complesso, le Province e i singoli territori, sono tutti, chi più chi meno, in uno stato di sofferenza e il Territorio Peligno più degli altri.

La causa della vistosa e allarmante perdita di imprese in Abruzzo, nelle Province abruzzesi e nei territori delle province, e ancora di più nel Territorio Peligno, è causata, in massima parte, dal calo demografico.

A causa del decremento della popolazione l’economia locale ha a disposizione milioni di euro in meno l’anno destinati per la quasi totalità al consumo di beni e servizi e la cui mancanza determina il calo delle vendite mettendo in crisi le imprese che in numero consistente sono state costrette a chiudere.

Come ripetutamente affermato per invertire la tendenza in atto bisogna incalzare su 2 priorità fondamentali:

• l’incremento dell’occupazione;

• il miglioramento della qualità della vita.

Per l’incremento dell’occupazione la Regione deve puntare a far superare al sistema produttivo abruzzese la situazione di oggettiva difficoltà in cui si trova. Tale difficoltà è da imputare soprattutto al fatto che esso è composto per la gran parte da micro e piccole imprese che rappresentano il 96% del totale delle imprese e impiegano il 56% degli occupati. Esse hanno problemi di carattere strutturale e una scarsa propensione all’innovazione e pertanto la Regione deve reperire risorse capaci di promuovere il miglioramento della competitività tenendo conto delle peculiarità dei diversi territori regionali e in particolare di quello peligno.

Per il miglioramento della qualità della vita bisogna evitare provvedimenti occasionali legati alla logica particolaristica praticata da decenni senza risultati apprezzabili. È necessario quindi adottare una metodologia programmatoria che riesca ad elaborare un progetto di sviluppo armonico facendo si che tutti gli interventi e le risorse siano coerenti con quel progetto.

Allo stato attuale si ha l’opportunità da parte della Regione di adottare lo strumento dell’Agenda Urbana e a tale scopo è opportuno istituire le Aree urbane funzionali (FUA) che, meglio di qualsiasi altro strumento, potrebbero avviare uno percorso di sviluppo armonico ed equilibrato di tutto il territorio abruzzese e in particolare del territorio peligno.