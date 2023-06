Anversa degli Abruzzi, 26 giugno- Sabato 1 e Domenica 2 luglio l’Oasi wwf Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi, spalanca le porte al ciclo Weekend in Natura. Un fitto programma di appuntamenti con attività per tutti i gusti.

Sabato 1 e domenica 2 luglio alle ore 15.30 ad Anversa degli Abruzzi, presso la falesia in località “le Renicce” nella Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario, si svolgerà il corso base di arrampicata. A guidare i partecipanti, il Maestro e guida alpina Giampiero di Federico, noto come il “più forte scalatore abruzzese di tutti i tempi è noto per le sue numerose imprese sulle più importanti cime del mondo e da anni è impegnato nella difesa delle montagne dal degrado ambientale. L’iscrizione al corso è obbligatoria telefonando ai numeri 327 9411980 oppure 3406650939. Per chi avesse necessità la scuola del Maestro Di Federico mette a disposizione l’attrezzatura necessaria. Il corso sarà attivo con un minimo di 5 partecipanti.

Domenica 2 luglio invece presso le Sorgenti di Cavuto della Riserva sarà la volta di LIBERA TUTTI, un’attività di mindfulness guidata dall’esperta Federica Caniggia. L’uomo è più vicino a sé stesso quando raggiunge la serietà del bambino mentre gioca diceva Eraclito, e così ecco per voi un pomeriggio per lasciarsi andare e tornare bambini. Attraverso semplici giochi, i partecipanti sperimenteranno la relazione con l’altro e con il loro bimbo interiore. Insieme a Federica ritorneranno ad usare il corpo, dando l’opportunità alla mente di liberarsi delle incombenze del quotidiano e trovare quella particolare connessione possibile solo grazie al gioco. POSTI LIMITATI. Info costi e prenotazioni: 345 5023618