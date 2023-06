Martedì seduta del Consiglio regionale

Sulmona,25 giugno- Martedì prossimo 27 giugno, ore 11(Pal. Emiciclo), tornerà a riunirsi il Consiglio regionale. Nella prima parte della seduta l’Assemblea si occuperà di una serie di documenti politici fra i quali spiccano: interrogazione del consigliere Stella(M5S) su “Approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica”; interpellanza del consigliere Pietrucci(Pd) su “Potenziamento e elettrificazione linea ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona”; interpellanza del consigliere Blasioli(Pd) su “Postazione 118 Caramanico Terme”; interpellanza del consigliere Smargiassi(M5S)su “Carenza Holter pressori presso presidio ospedaliero San Pio di Vasto”; interpellanza del consigliere Pettinari(M5S) su “Introduzione di nuovi farmaci (acido bempedoico – acido bempedoico + ezetimibe) nel prontuario terapeutico della Regione Abruzzo”; interpellanza dei consiglieri Pepe e Paolucci(Pd) su “Determinazioni della Giunta regionale circa la grave situazione del comparto agricolo abruzzese aggravata dagli ultimi eventi meteorologici che hanno condizionato negativamente la condizione economica delle imprese agricole e zootecniche”; interpellanza del consigliere Paolucci(Pd) su “Cofinanziamento regionale OS 2.4 del FERS Abruzzo 2021/2027 per la difesa del suolo e la messa in sicurezza delle dighe”.

Subito dopo il Consiglio inizierà l’esame dei seguenti progetti di legge: “Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale”; “Partecipazione della Regione Abruzzo al ‘Premio Pigro’ dedicato a Ivan Graziani; “Mutamento della denominazione del Comune Città di ‘Popoli’ in Città di ‘Popoli Terme’; “Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione”. In discussione anche la proposta di modifica al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale per l’istituzione di una sesta Commissione dedicata al servizio idrico integrato e ai cambiamenti climatici.