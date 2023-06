“Gran Galà del Calcio”, Sulmona protagonista del calcio abruzzese

Sulmona, 24 giugno- Una serata di sport e di spettacolo. Ma è stata soprattutto la notte del calcio abruzzese. Gran Galà del Calcio che ha scelto Sulmona come location d’eccezione. L’evento, organizzato dalla Lnd Abruzzo, si è tenuto venerdì sera nella splendida cornice del teatro Maria Caniglia. Tra i premiati spiccano il Presidente della Figc Gabriele Gravina, insignito con il premio alla memoria dello storico dirigente Pierluigi Di Berardino. «Con l’equilibrio finanziario si trovano risorse per valorizzare i giovani.

C’è stato un grande impegno di questa regione. Attraverso una grande base e una grande fedeltà per una passione. L’Abruzzo merita una menzione d’onore.», ha sottolineato Gravina appena arrivato a teatro. Premiato anche Silvio Brocco, Presidente del Pineto Calcio, fresco vincitore del girone F di Serie D. Per lui il riconoscimento come Dirigente Emergente. Sarà la prima volta in serie C per il Pineto di Brocco. Il presidente era in compagnia dall’inseparabile Daniele Sebastiani, presidente del Pescara. E in questi giorni sta lavorando soprattutto per allestire una rosa all’altezza: «Stiamo facendo un mercato adeguato alla categoria, – ha spiegato Brocco- il ds (Marcello Di Giuseppe, ndr) sta già lavorando. Chi meglio di Di Giuseppe poteva prendere in mano il Pineto Calcio. Se ci sarà l’opportunità prenderemo giocatori del Pescara. Cercheremo di far bene, il nostro obiettivo è quello di fare un campionato onorevole».

Il premio Giovane Emergente è andato invece a Nicolò Cavuoti, talento vastese che milita nella primavera del Cagliari. Grande assente Fabio Grosso, miglior allenatore abruzzese. Il tecnico ha voluto comunque mandare i suoi saluti attraverso un videomessaggio. Presenti anche il vice presidente della Figc Daniele Ortolano e il Presidente della Lnd Giancarlo Abete. A fare gli onori di casa il Presidente della Lnd Abruzzo Ezio Memmo. Premiate tutte le società uscite vincitrici dai campionati dilettantistici.

Senza escludere il calcio a 5, le categorie femminili e la classe arbitrale. Lo spettacolo è stato presentato dal giornalista Enrico Giancristofaro. Uno show intervallato dalla splendida voce della cantante Valentina Ferrari e dalle battute del cabarettista Federico Perrotta. Dopo la presentazione dei calendari del campionato di Eccellenza la scorsa estate, ancora una volta Sulmona protagonista. Tra l’altro oltre al Gran Galà, la Lnd ha predisposto per sabato una giornata di formazione per gli addetti ai lavori.

La “Lnd Factory” si terrà sempre all’interno del teatro Maria Caniglia. Nel pomeriggio spazio invece all’amichevole che vedrà impegnate le rappresentative Under 19 femminili di calcio a 5 di Abruzzo e Lazio al Palasport Nicola Serafini.

Daniele Rossi