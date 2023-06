Sulmona e l’altra parte della città che aspetta

Sulmona, 23 giugno– Viale Giovanni XXIII la piu’ bella e importante della città dopo Corso Ovidio oggi è divenuta molto pericolosa e va resa sicura,al piu’ presto.Piena di buche che costringono i poveri automobilisti a fare delle strane manovre, piena di macchine spesso parcheggiate in maniera confusa,piena di gente per la presenza di uffici, negozi, banche,Tribunale,scuole , cantieri aperti, negli ultimi tempi è esploso anche un fenomeno che va corretto al piu’ presto. L’alta velocità con cui macchine e moto percorrono, troppo spesso, tutta la strada fino in fondo alla discesa favoriti dall’assenza di controlli adeguati da parte di Vigili urbani, polizia e Carabinieri. La gente è esasperata perché oltre al forte inquinamento c’è il pericolo costante di essere investiti. Non sarebbe sbagliato se qualche consigliere comunale, invece di litigare sempre, decidesse di dedicarsi qualche volta a questi problemi che interessano molto i sulmonesi. Vedremo!!