“La moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto”. 

In casa del Pd di Sulmona esplode la polemica sulla vicenda del servizio mense scolastiche e s’invoca strumentalmente un moralismo di circostanza Ma al di là di ogni valutazione si ha l’impressione di vecchi rancori e scarsi risultati di ieri e di oggi,fra vecchi e nuovi dirigenti,fra ex comunisti ed ex democristiani. E non solo. Ecco la nota

Sulmona, la sede del Pd in Corso Ovidio

Sulmona, 23 giugno-È un idiomatismo della lingua italiana che da circa duemila anni sta ad indicare che una persona per ruolo e funzione ricoperti non deve dare adito a sospetti di sorta.

In breve, la vicenda riportata dalla stampa locale ci lascia francamente basiti.

Al bando di assegnazione del servizio mense scolastiche del Comune di Sulmona si presenta in ATI la COSELP Srl come unica partecipante e, quindi come quasi sicura vincitrice, una società che ha sede presso lo studio commercialista del Capogruppo PD in Consiglio. Studio dove presta la propria attività professionale anche l’Amministratore Unico e socio al 90% della COSELP.

Tutto normale?? E quel Circolo PD non ha nulla da eccepire? Tanto più che nel recente passato ha fatto della trasparenza in politica e della etica nei comportamenti dei suoi iscritti la cifra del suo agire politico, sulla base della quale ha condotto una durissima campagna elettorale contro gli avversari con una significativa affermazione elettorale.

Abbiamo preso le distanze dal Partito proprio per precedenti comportamenti non condivisibili e chiaramente orientati alla ricerca del potere e degli affari. I fatti, purtroppo ci danno pienamente ragione.

La speranza è che, col cambio di dirigenza regionale, il neosegretario voglia fare chiarezza e segnare una linea politica di netta discontinuità. Ribadendo, per esempio, l’urgenza di un congresso cittadino per il rinnovo degli organismi dirigenti che tutt’ora, da quasi due anni dall’insediamento della Giunta comunale, vede una pericolosa commistione di ruoli amministrativi e politici tra Assessore ai LL.PP., vicesindaco e segretario di Circolo e, nel frattempo, commissariando prima di finire agli onori della cronaca nazionale.

Firmato: un gruppo di ex iscritti

Sandro De Panfilis, già vicecommissario durante il precedente commissariamento. Carlo Piccone, già vicesegretario dell’attuale dirigenza.

Salvatore Di Cesare, primo dei non eletti nella lista PD.

Antonio Del Boccio partecipante alla lista PD

Rossella Tonelli, militante storica della Sinistra.