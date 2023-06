Corfinio: concerto in Cattedrale dedicato ai corfiniesi nel mondo

Corfinio, 22 giugno- Il “Concerto in Cattedrale” programmato per domenica 25 giugno p.v., alle ore 21:00, presso la Cattedrale di San Pelino a Corfinio, sarà dedicato a tutti i Corfiniesi nel mondo. E proprio a loro che sono lontani, ci auguriamo la nostra musica possa giungere come un abbraccio, un legame che ci tiene uniti.

Durante il concerto verranno ascoltati alcuni tra i brani più belli e famosi della musica lirica, arie d’opera e romanze di celebri compositori italiani, come Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Ruggero Leoncavallo, ma anche compositori che hanno avuto strettissimi rapporti con l’Italia, come Mozart e Haendel. Così il legame linguistico si associa a quello affettivo e musicale creando un tutt’uno con gli amici all’estero che ci sono tanto cari e che sappiamo ci pensano sempre.

L’Ensemble Lirico-Strumentale AxPerformers, creato dal soprano Claudia Gabriella Fatato, nasce dall’incontro tra personalità artistiche di diverse regioni italiane riunite insieme dall’amicizia e dalla stima reciproca con l’intento di omaggiare la lirica e in special modo la vocalità italiana attraverso le arie e le romanze più belle del panorama musicale fino all’epoca moderna.

Tra gli interpreti, tutti di grandissimo spessore, ci sarà il tenore Ennio Capece, artista di fama internazionale di lunga data e docente di canto lirico al conservatorio di Bolzano, il noto pianista vicentino Antonio Camponogara anch’egli docente presso il conservatorio C. Monteverdi di Bolzano, e scopriremo che il medico partenopeo Antonio Sarnelli de Silva è anche un rinomato baritono e compositore. E poi che dire degli abruzzesi? Giovanni Ieie, clarinettista, docente al conservatorio di l’Aquila ed affermato concertista, la musicologa e soprano baroccoClaudia Gabriella Fatato impegnata sia come docente che come cantante solista e in formazioni cameristiche e poi Tonino Ieie contrabbassista in molte orchestre abruzzesi. Accanto a loro altri giovani talenti come Antonio Montecalvo, Marcello Lomarco, Massimo Arrighi, Serena Presutto.

L’amministrazione Comunale ringrazia l’Associazione Pro Loco, il Parroco di Corfinio, l’Associazione Culturale Musicale Antecedente X. e gli sponsor: ETEX Group S.p.A. e Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila.

Il Concerto sarà trasmesso in diretta