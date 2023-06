Atletica: sull’asse Roma- Giulianova Simone Ottaviani frantuma il record abruzzese nelle prove multiple

Simone e Daniele Ottaviani

Sulmona, 20 giugno-L’atletica estiva regionale, in questi giorni è fortemente esplosa grazie alle prestazioni degli atleti sulmonesi tesserati per l’ASD Amatori Atletica Serafini. La società ovidiana nello scorso fine settimana è stata al centro di una serie di risultati che hanno segnato positivamente il grande valore dei propri atleti, in quanto impegnati su due fronti, a Roma con i cadetti- allievi e a Giulianova con la categoria “ ragazzi”.

Allo Stadio “ Paolo Rosi” , in occasione dei campionati regionali laziali di prove multiple, aperti anche ad atleti di altre Regioni, Simone Ottaviani è stato il vero “gigante” della manifestazione dimostrando tutto il suo valore dopo aver “frantumato” con 4282 punti il vecchio record abruzzese detenuto dal chietino Alessandro Baldassarre con 3886. La prestazione del talentuoso atleta dell’Amatori Serafini ha dell’incredibile in quanto nelle sei gare previste dal programma in una sola giornata, ha saputo realizzare prestazioni prestigiose come il personale di 13”74 nei 100 ostacoli, m. 6.18 nel salto in lungo, m 1.74 nell’alto, personale nel giavellotto con m 40.94, m 28.27 nel disco e infine 3’08”34 nei m 1000. Il punteggio di Roma, stampato sul display di fine gara, consente a Simone di salire con orgoglio al secondo posto nella graduatoria nazionale.

Nella stessa manifestazione pontina è andata bene anche Serena Di Renzo che ha corso per la prima volta in carriera i m 400 piani in 59”92, stabilendo il migliore risultato stagionale in Abruzzo; anche Stefano Fortunato, in attesa dei campionati italiani di sabato prossimo a Caorle, si è distino nei m 100 con un bel 11”62.

A Giulianova invece, dove si è svolta la fase regionale del Trofeo CONI che avrà la Finale Nazionale a settembre nel raggruppamento di Matera, nelle sei gare di tetrathlon , tre maschili e tre femminili , gli atleti della Serafini ne hanno vinte tre nel raggruppamento maschile con Daniele Ottaviani, fratello di Simone , Mario Bonomo e Emanuele Carrozza, una al femminile con Martina Margiotta nel gruppo B, mentre Federica Di Felice è giunta terza, Swami Traficante terza in quello A e Beatrice Carnevale decima in quello C.

Nelle gare di contorno Matteo Di Felice ha vinto il giavellotto con la misura di m 38.69.