“Raccontare la guerra tra storia e attualità”, un successo l’iniziativa a L’Aquila

Tra i partecipanti anche il sulmonese Roberto Di Vito-

Sulmona, 19 giugno- Grande successo per le giornate di incontri “Raccontare la guerra tra storia e attualità” che si sono tenute il 17 e il 18 giugno presso il Giardino d’Inverno del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila e che hanno visto la partecipazione di illustri esperti nazionali e un’ampia affluenza di pubblico.

La storia è maestra e ci consente di analizzare l’attualità con strumenti più profondi e dettagliati, così il seminario ha preso il via dall’epopea napoleonica per arrivare a comprendere meglio ciò che oggi sta avvenendo lungo il Fronte dell’Est.

Il Presidente dell’odg Stefano Pallotta e Salvatore Santangelo

A confrontarsi sul tema del racconto di guerra sono stati esperti in vari campi, dalla saggistica all’illustrazione, dal modellismo ai reportage, per analizzare tutte le sfumature del racconto militare e fornire al pubblico una visione a 360 gradi di come si possono raccontare la guerra e la strategia militare.

Durante la prima giornata sono intervenuti Paolo Capitini, già Generale dei Bersaglieri, che ha presentato il suo libro “Il cammino per Waterloo” dando una versione critica sulle imprese dell’Imperatore dei Francesi; Mirko Campochiari, Storico e Analista Militare, che ha portato l’attualità del conflitto sul fronte Russo – Ucraino al centro del dibattito; il modellista Domenico Impelluso che ha spiegato l’importanza della riproduzione di armi e armature in modellini per uso didattico e il valore delle fotografie scattate durante la Seconda Guerra Mondiale per una ricostruzione storica dell’Italia del tempo; Roberto Di Vito, esperto di Wargame e membro del Club di studi e giochi storici dell’Aquila che ha presentato un parallelismo tra la guerra di finzione e quella reale; Giuseppe Rava, maestro dell’illustrazione militare, ha sottolineato la necessità di una rappresentazione dei conflitti che metta al centro l’aspetto umano.

Roberto Di Vito

Il secondo giorno di incontri ha visto la partecipazione del giornalista, Andrea Romoli, inviato per il TG2 in Ucraina e Capitano di complemento dell’Esercito Italiano, che ha dialogato con Salvatore Santangelo e Miska Ruggeri riguardo le dinamiche dei conflitti moderni. Il seminario è stato inoltre l’occasione per presentare “Z la guerra del soldato Konstantin”, il libro di Andrea Romoli ispirato dal ritrovamento del diario di un soldato russo misteriosamente scomparso.

La due giorni è stata inserita nell’ambito della Formazione continua dell’Ordine dei Giornalisti, a portare i saluti il presidente dell’Odg Abruzzo Stefano Pallotta e Daniele Imperiale, consigliere regionale Odg.

“Raccontare la guerra tra storia e attualità” è stato organizzato da L’Aquila che Rinasce e dalla Roma Film Academy in collaborazione con Lightson e Gente e Territorio.

Prossimo appuntamento con la programmazione dell’Associazione L’Aquila che Rinasce sarà a settembre con la nuova edizione di “Sulle tracce del Drago“, rassegna divenuta ormai un punto di riferimento per il territorio, per gli amanti del fantasy e per chi – attraverso esso – cerca risposte non scontate.