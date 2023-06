 Sulmona: aspettando la Giostra

Sulmona, 18 giugno– Sale la tensione, le anime dei Tombisti già pensano alla battaglia del 29 e 30 luglio, quando i cavalieri scenderanno nel campo di Piazza Maggiore a contendersi il palio della XXVII edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona.

Bisogna distrarsi, non pensare alle gare di quei giorni, cercare di divertirsi è l’unica cosa che può distogliere la mente da quelle gare che ti tolgono il fiato. A tutto questo ci hanno pensato il Capitano del Borgo di Santa Maria della Tomba ANGELO LA CIVITA e tutto il consiglio direttivo.

Dicono gli organizzatori ” Prendete nota, a Sulmona il 24 giugno in piazza del Carmine a partire dalle 19:30 con la musica del dj Francesco Ventura , ci si immergerà totalmente nella degustazione di diversi tipi di birre, suddivise per procedimenti di lavorazione e gradazioni, che accompagneranno quelli che oramai sono diventati gli imperdibili piatti degli stand gastronomici dei Tombisti, come gli arrosticini, i panini con salsiccia, la richiestissima e immancabile pizza con mortadella e provola, patatine fritte e tanto altro da degustare.

Trascorrere una serata in allegria, vivere la magica atmosfera del borgo, condividere gioia, ballare e divertirsi sono lo scopo che si sono prefissati gli organizzatori, che animati da un irrefrenabile entusiasmo, hanno organizzato per l’ennesima volta questo fantastico evento. Sale la tensione, l’estate è arrivata, la birra sarà freschissima e il cibo caldo… Ci vediamo sabato 24. Non potete mancare. Noi vi abbiamo avvisato”.

(P.P.).