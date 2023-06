Per l’Associazione “Luci su Popoli “   Trasparenza e Anagrafe pubblica degli eletti del Comune necessaria per esaltare democrazia e partecipazione

Popoli,17 giugno– Lo Statuto Comunale del Comune di Popoli, nelle prime righe recita che il “Sindaco Garantisce la rispondenza dell’azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio” pertanto chiediamo un Suo intervento normalizzatore in merito alla Delibera 034 del 2012 con la quale il Consiglio Comunale adottò l’A.P.E.N. (Anagrafe Pubblica degli Eletti e Nominati), uno strumento di Trasparenza relativo alla pubblicazione delle situazioni reddituali di tutti ciascun consiglieri comunali e dei nominati nelle Partecipate, mettendo così a disposizione dei cittadini la possibilità di controllo sui loro eletti. Lo scrive oggi in una nota Gianni Natale responsabile dell’Associazione ‘Luci su Popoli”

Secondo Natale “Con l’A.P.E.N. si prescrive che ciascun eletto e/o nominato pubblichi la propria situazione reddituale non solo per l’anno di consiliatura in corso, ma anche per quello precedente, così da consentire di valutarne l’evoluzione.

Da una nostra recente consultazione online abbiamo rilevato che seppur la Sua posizione, sig. Sindaco Moriondo Santoro, sia quasi completa, ma è comunque ferma da un paio d’anni e le uniche aggiornate siano quelle dei Consiglieri Concezio Galli e Mario Lattanzio, ma per il resto esistono parecchie omissioni dei dati e perciò Le forniamo qui di seguito un rapporto dettagliato per facilitarLe, come da Statuto, la normalizzazione rispetto alla trasparenza prescritta secondo la delibera citata.

Risulta la posizione eclatante della Consigliera/Vice sindaco Loredana Di Stefano i cui dati reddituali sono fermi al suo primo incarico del 2015 ma sono inevasi per i successivi 6 anni.

Inoltre risaltano i casi dei Consiglieri Comunali neo eletti nella tornata elettorale di due anni fa per i quali mancano i dati di competenza del 2020 e 2021, e trattasi di Fabio Cerasoli, Maria Minieri, Linda De Angelis, Bucciarelli Simona, Angelo Setta.

Ci sia consentito dire che non è certamente un bell’esordio in politica, soprattutto da parte dei cosiddetti “giovani”, fatto salvo il Presidente del Consiglio Angelo Violante, che ha invece correttamente provveduto a regolarizzare la propria posizione.

La situazione dell’opposizione vede tutti i dati fermi al 2018/2019 e si tratta dei consiglieri: Alfredo La Capruccia, Antonio Castricone, Giulia La Capruccia, Andrea Marino.

Si segnala, inoltre, che è doverosa la pubblicazione – conclude Natale- anche delle situazioni relative ai“NOMINATI” presso le Società Partecipate come la Residenza Il Giardino S.P.A. e Ambiente S.p.a.Purtroppo, qui si aggiunge anche il fatto che non siano neanche disponibili Online, i loro nomi. Ovviamente andrebbe fatto un doveroso e corretto aggiornamento della pubblicazione dei nomi oltre ai dati di reddito”. In attesa, Distinti saluti, Luci Su Popoli , Giovanni Natale