Giustizia: Grasso, legge Nordio legalizza l’illegittimità 

SULMONA-“Non pensavo si potesse arrivare a tanto, addirittura fino a legalizzare l’illegittimità. Nonché stravolgere i principi costituzionali di parità tra accusa e difesa. Per finire con un’indebita pressione sull’utilizzo delleintercettazioni utili per le indagini”. Lo dice, in un’intervista a La Repubblica, l’ex Procuratore nazionale antimafia, ex Presidente del Senato, Piero Grasso, in merito ddl Nordio. Un mini ddl “in memoria” di Berlusconi? “Con tutto il rispetto per la morte dell’ex premier, cavalcare l’onda emotivadelle commemorazioni per rendere accettabile questo intervento

sulla giustizia – precisa – quasi fosse un omaggio alla persona o una disposizione testamentaria, mi sorprende e la giudicoinopportuna”. “Mi preoccupano molto di più i prossimi passi – aggiunge – a partire dalla separazione delle carriere”. In merito alla discussione sull’abolizione dell’abuso d’ufficio: “Comprendo la burocrazia difensiva e la paura della firma, ma non si può ammettere per principio che chi esercita una pubblica funzione possa impunemente violare la legge senza assumersi alcuna responsabilità”