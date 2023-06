Poste Italiane assume ingegneri anche in Abruzzo

L’azienda offre un inserimento a tempo indeterminato all’interno della Funzione Immobiliare. I neo assunti saranno coinvolti nel Progetto Polis

Pescara, 15 giugno – Anche in Abruzzo Poste Italiane seleziona nuovi profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. In particolare, attualmente l’azienda è alla ricerca di ingegneri esperti in ambito “Real Estate” e tra le varie sedi di lavoro c’è anche quella di Pescara.

Le figure richieste. Le figure richieste sono laureati in Ingegneria Edile, Edile-Architettura, Civile, Energetica, Industriale, Meccanica, Gestionale e Architettura, che abbiano maturato 3-5 anni di esperienza professionale nella gestione di progetti immobiliari.

Cosa si offre. Poste Italiane offre un inserimento a tempo indeterminato all’interno della Funzione Immobiliare, dove poter contribuire alla realizzazione di progetti infrastrutturali determinanti per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Tra questi, il Progetto Polis, finanziato dal Piano Nazionale Complementare al PNRR, che ha l’obiettivo di erogare i servizi della PA negli uffici postali dei comuni con meno di 15.000 abitanti.

Il Progetto Polis. Il progetto prevede, tra le altre cose, il rifacimento e l’ammodernamento di 7.000 uffici postali in tutta Italia, che saranno profondamente rinnovati negli spazi interni e nelle aree esterne con l’obiettivo di migliorarne la sostenibilità ambientale tramite l’applicazione delle più avanzate tecnologie di smart building ed efficientamento energetico, la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili e l’installazione di 5.000 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il lavoro. Le risorse coordineranno, in qualità di project manager, le attività infrastrutturali su ciascun sito e, nello specifico, saranno coinvolte nel disegno dei nuovi spazi, nella progettazione delle opere edili e impiantistiche e nel coordinamento dei fornitori in fase di realizzazione, assicurando la corretta esecuzione delle progettualità.

È possibile presentare la propria candidatura entro il 31 luglio tramite il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html,dove sono consultabili anche i requisiti, le informazioni sul processo di selezione e le altre posizioni aperte.

Oltre a Pescara, l’offerta di lavoro è attiva per le sedi di Milano, Genova, Mestre, Bologna, Roma, Napoli e Palermo.