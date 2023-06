Giornate europee dell’archeologia 2023 a Ocriticum di Cansano

Sabato 17 e domenica 18 giugno tre appuntamenti con la storia e la natura

Cansano,15 giugno- Si rinnova il prossimo fine settimana, nel Parco Archeologico di Ocriticum di Cansano (AQ), l’appuntamento con le Giornate Europee dell’Archeologia 2022, gestite dall’INRAP – Istituto Nazionale Ricerche Archeologiche Preventive della Francia. Tre le iniziative previste nel suggestivo sito italico-romano, promosse dalle Associazioni ArcheoClub, DiArTe ETS e WildCansano APS con il patrocinio del Comune di Cansano.

Sabato 17 giugno alle ore 18:00 si terrà l’evento In ascolto del dio, organizzato dall’ArcheoClub di Sulmona in collaborazione con DiArTe ETS nell’ambito del ciclo La via sacra dei Peligni e realizzato con il sostegno e il contributo della Fondazione Carispaq della Provincia dell’Aquila.

La visita guidata del sito archeologico, tenuta dall’archeologa prof.ssa Giovanna Ruscitti, sarà intervallata dagli interventi musicali del duo di chitarra e flauto Luciani-Naccari, che nella suggestiva atmosfera del tramonto sui templi eseguirà brani di Kaspar, Schubert, Giuliani. Per chi vorrà sarà possibile raggiungere il Parco Archeologico a piedi da Cansano, accompagnati delle guide AIGAE dell’Associazione WildCansano APS, con partenza fissata alle ore 16:00 in Piazza XX Settembre. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3925942916 o inviando una mail all’indirizzo sulmona@archeoclubitalia.org.

Domenica 18 giugno, alle ore 9:00, in Piazza XX Settembre a Cansano è fissata la partenza dell’escursione Una domenica a Colle Mitra, alla scoperta delle mura italiche di uno dei centri fortificati preromani più grandi del Centro Italia, con vista mozzafiato su tutta la Valle Peligna e sui suoi paesi arroccati. Organizzata da WildCansano e tenuta dalle guide AIGAE Manuel Marini e Bruna Di Giannantonio, l’escursione avrà luogo su un sentiero di difficoltà T – turistica (facile), con una distanza complessiva di 14 km e un dislivello di 229 m, e avrà la durata complessiva di 6 ore. Rivolta ad adulti e ragazzi dai 12 anni in su (purché accompagnati), l’attività prevede scarpe da trekking obbligatorie e pranzo al sacco. Per info, costi e prenotazioni contattare i numeri 3289027558 (Manuel) o 3274265628 (Bruna).

Sempre domenica, a partire dalle 10:30, nel Parco Archeologico di Ocriticum, si terrà invece l’iniziativa per bambini e famiglie dal titolo Storie d’altri tempi, organizzata dall’archeologa Simona Balassone di DiArTe ETS e promossa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L’Aquila e Teramo. L’incontro è gratuito, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo etsdiarte@gmail.com oppure contattando il numero 3485616363 (Simona).