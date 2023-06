I simboli dell’Abruzzo diventano un gioiello

L’idea del maestro orafo Giuliano Montaldi

SULMONA,14 giugno– Dare voce alle bellezze di una regione e valorizzare i suoi simboli unici. È stato questo l’intento del maestro orafo Giuliano Montaldi che sei anni fa ha lanciato la collezione “I love Abruzzo”. Una serie di gioielli, in oro e in argento, che si arricchisce di anno in anno con novità che conquistano tutti.

La caratteristica della linea studiata da Montaldi è quella di dare la possibilità a ciascuno di creare personalmente il suo gioiello inserendo nel bracciale, ma anche negli orecchini e nella collana, i ciondoli di quei luoghi del cuore dell’Abruzzo ai quali è particolarmente legato.

Ogni ciondolo infatti simboleggia una caratteristica unica dell’Abruzzo e unendoli si creerà un vero e proprio viaggio nella regione. Ma cosa c’è alla base della linea “I love Abruzzo”? A rispondere a questo interrogativo è stato il maestro Montaldi che nelle sue botteghe di Avezzano e Pescasseroli studia, disegna e crea gioielli unici.

“L’idea è nata da lontano”, ha spiegato Montaldi, “sono anni che baso il mio lavoro sulla ricerca dei simboli dell’Abruzzo, dalla mitologia ai reperti archeologici rinvenuti nei vari siti. Ho iniziato a studiare questa linea perché in molti, soprattutto dall’estero, mi chiedevano qualcosa che rappresentasse a pieno l’Abruzzo”.

È nata così la collezione “I love Abruzzo” formata da tanti simboli già realizzati – dalla Presentosa al rosone delle chiese, fino al guerriero di Capestrano, ma anche la moneta di Corfinio, l’arrosticino, il Montepulciano, lo zafferano e la pecora – e da altrettanti in fase di studio e la lavorazione.

“Il mio obiettivo è quello di arrivare nel cuore di ogni abruzzese. – ha concluso Montaldi – Penso a chi vive questa regione ogni giorno, ma anche a chi la sceglie per le sue vacanze o a chi ha origini abruzzesi ma si trova dall’altra parte del mondo. Il studio e la mia ricerca sono sempre stati incentrati su questa nostra Terra, sulla sua ricchezza e sul suo patrimonio storico e culturale inestimabile. A tutto questo ho affiancato l’artigianalità del mio lavoro, quello dove ancora la testa e le mani sono un tutt’uno. Il risultato è una creatura unica, che ha ancora davanti a sé un lungo percorso da affrontare”. I gioielli della linea “I love Abruzzo” si trovano sul sito www.montaldigioielli.it .

Eleonora Berardinetti