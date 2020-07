Inaugurata a Sulmona la mostra di pittura di Latifa Benharara

Sulmona, 26 luglio– La cultura, la pittura, l’arte, si confermano nella nostra città piedritti fondamentali di incontri culturali e di mostre d’arte di encomiabile valore artistico. Si è inaugurata a Sulmona, nella Rotonda di San Francesco della Scarpa, la mostra di pittura dell’artista Latifa Benharara, presidente dell’Associazione Culturale Ilhem. Presenti il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, l’Assessore alla Cultura Manuela Cozzi, l’artista Latifa Benharara; l’evento ha visto inoltre la presenza di Maurizio Vitiello, Critico D’Arte e Sociologo, il quale ha presentato le opere realizzate dall’autrice, percorrendo l’itinerario artistico di Latifa, descrivendo minuziosamente le opere da lei realizzate.

La pittura si conferma realtà fondamentale di coesione sociale; la mostra sarà aperta dal venticinque al trentuno luglio 2020 dalle ore dieci e trenta, alle dodici e trenta, il pomeriggio dalle diciassette e trenta alle diciannove e trenta, la sera dalle ore ventuno alle ventidue e trenta. Nel corso della manifestazione si è ricordata l’importanza e la collocazione che la città di Sulmona ha nel mondo dell’arte e nella storia secolare; la città di Ovidio è d’arte e cultura, ed è famosa in tutto il mondo per le sue bellezze artistiche. Latifa Benharara è nata in Italia con origini del Marocco e rappresenta una preziosa, fondamentale identità sia nella città ovidiana, sia nel mondo dell’arte e della cultura, nonché della millenaria nazione del Marocco con la sua storia autorevole. Nel corso della cerimonia non è mancato il tradizionale taglio del nastro tricolore, quale forma di augurio, reciso dall’artista Latifa Benharara e dall’assessore Manuela Cozzi.

La mostra da lei inaugurata ha il titolo Frammenti d’Universo in quanto, i suoi quadri, si collegano alla realtà dell’universo con le sue peculiarità, il suo mondo affascinante, suggestivo. Da sempre l’universo è realtà che può ispirare anche la pittura con i suoi colori, le sue genialità. L’universo può essere definito l’intero spazio e ciò che in esso è contenuto con la materia, pianeti, energia, stelle, galassie, ed altro ancora. Il termine universo deriva dal latino universus ovvero tutto intero; il termine, nel corso della storia, è usato da rinomati poeti latini. I quadri dell’artista Latifa Benharara sono frammenti d’universo presenti sulla terra, nella città di Sulmona, opere pittoriche di gran valore, le quali si collegano al mondo dell’universo con il suo mosaico avvincente.

Andrea Pantaleo