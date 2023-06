Calenda, con Pd possiamo lavorare su salario e sviluppo

SULMONA- Il leader di Azione, Carlo Calenda, non si sta riavvicinando al Pd: “No – spiega a “Repubblica”

– Con la segreteria Schlein sono piu’ le cose che ci dividono da quelle che ci uniscono, ma al Pd dico che si puo’ lavorare insieme su lavoro e sviluppo”. Per lavoro intende il salario minimo a 9 euro all’ora: “Si’, ma che io chiamerei retribuzione minima contrattuale, per distinguerla dalla proposta dei Cinquestelle, che rischia di spazzare via la contrattazione collettiva”. La differenza e’ che “la nostra proposta verrebbe recepita, nel tempo di un anno, nei contratti collettivi nazionali per contrastare i contratti pirata, come avviene in tanti settori del commercio, della vigilanza, delle pulizie”. Al Pd l’ex ministro propone di “cofirmare insieme il disegno di legge. Abbiamo gia’ fatto insieme dei tavoli tecnici e su questo si puo’ lavorare. Facciamo una battaglia di merito”. Quanto all’offerta sullosviluppo: “E’ quella di utilizzare i soldi del Pnrr per finanziare progetti d’impresa 4.0, allargandoli ai beni energetici e ambientali”. Giorgia Meloni e’ contraria al salario minimo: “Un tragico errore. La crescita non rilancia il potere d’acquisto degli italiani, eroso dall’inflazione e dall’aumento dei tassi. Noi abbiamo proposto la sospensiva della quota capitale dei mutui pervenire incontro allefamiglie”. Infine, una valutazione di questi primi quattro mesi di Schlein: “Non ero tra quelli che pensava che avrebbe salvato il mondo, cosi’ come oggi non penso affatto che sia in crisi solo perche’ ha perso gli ultimi ballottaggi. Sta facendo il suo tirocinio da segretario del Pd“, ha concluso Calenda.